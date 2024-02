La réalité de rivaliser avec des géants du commerce en ligne a eu raison du commerce électronique, Électromike, implanté depuis 42 ans à Québec. Simon Pagé, son président et fils du fondateur Mike Pagé, n’a eu d’autre choix que de prendre la décision de fermer les portes du petit commerce familial.

Les ventes baissent, les gens achètent de plus en plus sur Amazon, c’est de plus en plus compliqué , confie M. Pagé qui cessera officiellement ses activités en avril.

Et pourtant, deux jours après l’annonce de la fermeture sur les réseaux sociaux, c’était l’effervescence dans les locaux de la petite entreprise. Des dizaines de clients ont défilé pour marquer leur soutien.

C'est triste, car on vient ici puis on est reconnu et on est aidé , raconte André Gariépy, fidèle client depuis plus de 40 ans, rencontré lundi dans le commerce situé sur le boulevard Charest Ouest. Amazon, tu fais venir le truc puis ça fait pas, puis ça dort dans le tiroir ou bien dans une poubelle.

Se distinguer parmi les multinationales

Simon Pagé a tout de même tenté de faire concurrence aux géants du commerce en ligne en effectuant lui-même un virage numérique pour son entreprise. Or, avec le recul, l'investissement important n'aura pas été suffisant.

Tu as bien beau mettre des centaines de milliers de dollars dans un site Internet, ça prend des gens pour s'en occuper. On n'a pas l'armée de personnel pour s'occuper de ça.

Amazon, Alibaba, Aliexpress, ils ont des centaines d’employés, donc on ne peut pas rivaliser avec ça , répète M. Pagé qui a seulement 15 employés dans sa boutique.

Le discours de Simon Pagé se reflète dans les commentaires récoltés par la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (FCEI) depuis des années. Il est difficile pour les petites et moyennes entreprises (PME) de se démarquer même en ayant leur propre site Internet ou en passant directement par la plateforme d’Amazon.

Neuf entreprises sur dix en ce moment craignent la survie des PME à cause de la position dominante des entreprises en ligne comme Amazon , indique l’analyste politique Benjamin Rousse de la FCEI .

Benjamin Rousse précise aussi que 55 % des PME qui utilisent Amazon pour mieux vendre leurs produits se disent insatisfaits des services reçus, que ce soit par rapport au service à la clientèle ou à la visibilité de leur entreprise sur la plateforme.

Quelles solutions?

Déjà en 2020, les achats sur Amazon représentaient 10 % des parts du marché du commerce en ligne au Canada. La FCEI demande notamment au gouvernement fédéral de revoir la loi sur la concurrence pour rétablir un équilibre alors que 98 % des entreprises au Québec sont des PME .

Mais aussi, [on demande] de donner un soutien financier pour les petites entreprises qui n'ont peut-être pas les mêmes ressources financières que ces grands géants du web pour faire le marketing, un site web et aussi quand on pense aux frais de livraison avec Postes Canada, on pense qu'un partenariat serait possible pour donner des tarifs préférentiels pour les PME , ajoute Benjamin Rousse.

La FCEI croit aussi que si la population est plus consciente de la contribution des PME dans la vitalité économique de leur région, elle pourrait être portée à dépenser plus localement.

Au Canada, pour chaque dollar dépensé chez un petit détaillant, 0,66 $ reste dans l’économie locale de la province. Cela se compare à 0,11 $ lorsque le même dollar est dépensé auprès d’une multinationale ayant un magasin physique au pays, et à 0,08 $ quand il est dépensé auprès d’un géant de la vente en ligne , peut-on lire dans le rapport de la FCEI datant d’octobre 2023, Petite entreprise, grandes retombées : La contribution des petits détaillants à l’économie locale.