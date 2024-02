Transport structurant : la CAQ regarde « le train passer », selon Claude Villeneuve

L’opposition officielle à l’Hôtel de Ville de Québec n’est pas encouragée par les consultations sur la mobilité menées par la Caisse de dépôt et placement du Québec. Selon son chef, Claude Villeneuve, l’exercice sert surtout à « pelleter par en avant » les décisions du gouvernement Legault au sujet du projet de transport structurant.

Absent du débat public pour des raisons familiales depuis une dizaine de jours, le chef de l’opposition officielle n’est pas ressorti impressionné de sa rencontre avec les représentants de la filiale Infra de la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ), à la fin du mois dernier.

Selon lui, la CDPQ travaille à livrer un concept de réseau de transport au gouvernement pour le mois de juin.

Claude Villeneuve estime que la volonté du maire de Québec, Bruno Marchand, de croire au mandat de la Caisse, ne rapprochera pas la ville de la mise en chantier d’un projet structurant.

Il y a un leadership à Québec qui n’existe pas. Il ne se trouve pas à l’hôtel de ville et il ne se trouve pas à l’Assemblée nationale non plus. C’est un problème.

Claude Villeneuve juge que le gouvernement de la Coalition avenir Québec (CAQ), regarde le train passer en matière de transport collectif.

Il faudrait peut-être que le maire le dise , s'est impatienté Claude Villeneuve, lundi, en marge des activités du Carnaval.

Québec perd sa confiance

Si le chef de Québec d’abord dresse un bilan négatif des cinq ans au pouvoir de la CAQ dans la Capitale-Nationale, il déplore aussi que Bruno Marchand ne soit pas en mesure de faire avancer les dossiers de Québec.

Le maire et le gouvernement du Québec forment un peu un couple où chacun se regarde et personne ne prend l’initiative, sauf pour se bloquer , déplore-t-il. On nous promet des projets, mais finalement il n’y a jamais rien qui a abouti!

Claude Villeneuve craint de voir un climat de morosité s’installer à Québec, ce qui risquerait de miner la confiance des investisseurs.