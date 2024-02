Crise du logement : des militaires aux portes de l’itinérance

La crise du logement affecte durement les militaires canadiens. Certains vivent dans leur véhicule ou font du « couch surfing » et d'autres font appel aux banques alimentaires. L’ombudsman des Forces armées canadiennes tire la sonnette d’alarme : plusieurs sont à risque d’itinérance.

[Un individu] a partagé avec moi [que sa famille] a été sans-abri pendant cinq mois , raconte avec inquiétude Gregory A. Lick, ombudsman de la Défense nationale et des Forces armées canadiennes. Il a témoigné, lundi, devant un comité parlementaire de la Chambre des communes qui étudie le manque de logements disponibles sur les bases militaires ou à proximité.

La hausse du coût de la vie happe durement les militaires qui sont contraints de déménager au gré de leurs affectations.

Des militaires doivent prendre la difficile décision [de choisir entre payer] de la nourriture ou leur loyer.

L’ombudsman convient que cette situation n’est pas exclusive aux familles militaires. Cependant, [elles] déménagent trois à quatre fois plus souvent que le Canadien moyen et en général ce n'est pas par choix, les familles disposent d’un délai limité pour déménager et se réinstaller , souligne Gregory A. Lick.

Ouvrir en mode plein écran Certains militaires vivent dans leur véhicule ou font du «couch surfing» et d'autres font appel aux banques alimentaires, selon l’ombudsman des Forces armées canadiennes (Photo d'archives) Photo : La Presse canadienne / Lars Hagberg

À cela s’ajoute le fait que le ou la conjoint(e) du militaire se retrouve souvent sans emploi - de manière temporaire ou permanente - en raison de ces nombreux déménagements. Le salaire du ménage se voit donc réduit pendant une certaine période.

Mis ensemble, tous ces facteurs font que les familles sont parfois poussées vers des logements dangereux ou inabordables .

Ils vivent dans des véhicules récréatifs, ils font du couch surfing dans certains cas.

Sans hésitation, l’ombudsman affirme que des militaires courent un risque important de devenir sans-abri .

Des logements en piteux état

Après avoir visité des bases militaires et des escadres de plusieurs régions pendant 15 semaines, le militaire de carrière dresse un portrait alarmant de la situation.

J'ai été choquée de voir certains logements individuels en mauvais état sur [des bases militaires],c’est inacceptable pour un être humain , déplore l’ombudsman.

Gregory A. Lick raconte aussi avoir reçu des photos troublantes qui font état de toilettes qui ne sont pas aux normes, de moisissures sur les murs et les plafonds . Ces enjeux sont d’ailleurs de plus en plus courants et cela affecte la rétention du personnel militaire, estime-t-il

Depuis un an, la frustration et le désespoir sont plus présents, les problèmes familiaux sont la principale raison pour laquelle les militaires quittent les forces armées canadiennes.

Pénurie de logements militaires

L’ombudsman se dit inquiet par les plus récentes données que l’Agence de logement des Forces armées canadiennes a partagées avec lui en janvier. Les listes d'attente relatives au logement militaire sont en hausse continue dans la plupart des régions du pays. Pour 2022-2023, la hausse est de 261 % à Edmonton et de 177 % à Bagotville, donne-t-il en exemple.

Le déséquilibre entre l’offre et la demande de logement se doit d’être rétabli, plaide l’ombudsman. Sans offre supplémentaire, explique-t-il, les coûts que devront absorber les ménages augmenteront bien au-delà de la compensation financière qui leur est accordée par la Défense nationale pour faire face à cette situation.

Ultimement, c’est un enjeu de ressources [financières].

L’ombudsman se dit d’ailleurs surpris de constater que le gouvernement ne fasse pas davantage appel au secteur privé. Gregory A. Lick croit que le privé pourrait être d’une grande aide pour construire des logements sur les bases ou encore pour loger des militaires temporairement dans certains centres urbains. Des contrats pourraient, par exemple, être conclus avec des complexes hôteliers.

Ouvrir en mode plein écran L'ombudsman des Forces croit que le privé pourrait être d’une grande aide pour construire des logements sur les bases ou encore pour loger des militaires temporairement dans certains centres urbains (Photo d'archives) Photo : La Presse canadienne / Jeff McIntosh

L’ombudsman est d’avis que le ministère de la Défense nationale prend la situation au sérieux, mais doute qu’il ait toutes les ressources nécessaires pour s’attaquer au problème.

Je pense que le principal problème est qu'ils ne sont pas écoutés [par le Conseil du Trésor] ou qu'ils ne sont pas en mesure de faire valoir leurs points de vue sur les besoins , met en perspective Gregory A. Lick.

Pour être honnête, je crois que [le gouvernement] fait la sourde oreille.

L’ombudsman convient qu’il est irréaliste pour le gouvernement fédéral de fournir un logement pour tous les militaires. Néanmoins, la mise en place d’une stratégie de logement flexible et adaptée au contexte économique serait souhaitable.

L’ombudsman souligne d’ailleurs n’avoir qu’une partie du portrait de la situation. Il enjoint les membres du comité parlementaire à questionner des organismes à but non lucratif ou des banques alimentaires pour avoir une meilleure idée de l’étendue de la détresse que vivent les militaires.

Au moment de publier ces lignes, le Conseil du Trésor n’avait pas émis de commentaires.