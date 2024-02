Le coordonnateur d’Action populaire Rimouski-Neigette, Michel Dubé, dénonce la lenteur du traitement des dossiers humanitaires au bureau de la députée de Rimouski, Maïté Blanchette Vézina.

Michel Dubé dit devoir régulièrement solliciter l'aide du bureau de la députée de Rimouski afin de faciliter le lien avec le cabinet de la ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'action communautaire, Chantal Rouleau. Ils ont des accès que moi je n'ai pas , explique-t-il.

Il déplore des délais de réponse trop longs pour sa clientèle en attente d'une aide financière de dernier recours. M. Dubé cite en exemple un dossier de demande d'aide sociale pour lequel il a sollicité l'aide du bureau de la députée locale le 5 janvier. J'ai obtenu les renseignements le 25 janvier, mais le dossier n'est pas encore réglé , indique-t-il.

Pour des causes humanitaires, quand je communique avec le bureau de la députée, c’est parce que j’ai besoin d’une intervention rapide. Et là, mes demandes d’intervention m’ont démontré une lenteur incroyable.

Il ajoute que ces dossiers sont pourtant urgents. C’est des causes humanitaires. Ce sont des gens qui n’ont plus rien, qui crèvent de faim, qui n’ont pas payé leur loyer, qui ont peur de se faire évincer. Les gens sont nerveux. Ça joue sur l’anxiété, sur la santé mentale des personnes , raconte M. Dubé.

Le coordonnateur d'Action populaire Rimouski-Neigette estime que la députée devrait embaucher une personne supplémentaire afin d'assurer un suivi plus rapide. Il semble manquer de main-d'œuvre à l’intérieur du bureau de la députée , croit-il.

Il précise que la situation était différente à l'époque d'Harold LeBel, qui a été député de la circonscription de Rimouski de 2014 à 2020. M. Lebel s’impliquait beaucoup dans les dossiers. Il y avait quelqu’un dédié aux causes plus humanitaires que moi je dois traiter , dit-il.

Michel Dubé dit avoir rencontré la députée et son équipe au mois d'août afin de discuter du dossier de l'itinérance et du besoin de relancer un projet de soupe populaire à Rimouski. On est rendu au mois de février et je n'ai pas l'impression que ça a avancé beaucoup. Et je n'ai pas l'impression que le bureau de la députée joue un rôle de leader dans ces dossiers-là, malheureusement , renchérit M. Dubé.

Ouvrir en mode plein écran La députée de Rimouski et ministre des Ressources naturelles et des Forêts assure que son équipe traite chaque dossier avec efficacité. (Photo d'archives) Photo : Gracieuseté du cabinet de Maïté Blanchette Vézina

La députée surprise

La députée et ministre pour la Coalition avenir Québec se dit surprise par cette prise de position. La courroie de transmission, on la souhaite proactive et efficace. Et mon équipe, elle sait que c'est la priorité de trouver des solutions , explique-t-elle.

Ce sont des dossiers qui sont complexes pour la plupart du temps, lorsque ça vient sur mon bureau comme députée.

Je peux vous assurer qu'on traite chaque dossier avec toute la proactivité, l'efficacité, le plus grand souci, en sachant que ce sont des situations qui sont vraiment difficiles pour ces personnes-là , renchérit Mme Blanchette-Vézina.

La députée précise qu'après vérification, M. Dubé dispose des contacts pour joindre directement le cabinet de la ministre Rouleau.

En ce qui concerne la relance d'une soupe populaire à Rimouski, la ministre confirme être impliquée dans le dossier, tout en précisant que ce n'est pas la députée qui va mettre en place une soupe populaire .