Selon des données du Centre intégré de santé et de services sociaux de la Gaspésie, le nombre de places en résidence privée pour aînés (RPA) dans la MRC de La Haute-Gaspésie est passé de 180 à 138 en deux ans, ce qui équivaut à une baisse de 30 %.

Six résidences ont fermé leurs portes dans la MRC de mars 2022 à aujourd'hui.

Les fermetures qu’il y a eu au cours des dernières années, ça paraît , indique Guy Bernatchez, préfet de la MRC de La Haute-Gaspésie, qui siège aussi au conseil d'administration d’une RPA sans but lucratif de Saint-Maxime-du-Mont-Louis, la résidence Saint-Maxime.

Inflation, coûts d’exploitation, électricité, entretien des bâtiments, déneigement, manque de main-d’œuvre, gestion de la cuisine : Guy Bernatchez constate la difficulté de maintenir les opérations d'un tel établissement.

C’est très compliqué , indique-t-il. On est loin des conditions gagnantes pour garder nos places.

Il craint que la disparition de places en RPA ne force des personnes âgées à quitter la MRC .

C’est arrivé dans le passé. On travaille fort pour les garder ici, mais c’est sûr que c’est arrivé, ça ne peut pas être autrement avec la perte des places qu’on a eue , explique-t-il.

La situation est semblable dans la MRC du Rocher-Percé, où trois des sept RPA que comptait la région en mars 2022 ont fermé. Le nombre de places a diminué de 25 %, pour passer de 83 en mars 2022 à 66 en date de février 2024.

Par ailleurs, le nombre de places en RPA est resté stable dans les trois autres MRC de la Gaspésie depuis mars 2022.

Néanmoins, Guy Bernatchez craint l'impact de la fin des primes COVID, qui permettaient aux petites RPA d’offrir des meilleurs salaires et d’être plus compétitives.

Selon Hans Brouillette, directeur des affaires gouvernementales au Regroupement québécois des résidences pour aînés (RQRA), la Gaspésie n’échappe pas au rythme soutenu de fermetures de RPA sur l’ensemble du territoire québécois.

Il y a beaucoup de petites résidences en Gaspésie et dans le contexte actuel, avec l'augmentation très importante des coûts alors que les revenus ne suivent pas, ça conduit aux fermetures qu'on connaît , constate-t-il.

Outre l’inflation, le RQRA montre du doigt les coûts imposés par la réglementation.

Hans Brouillette, directeur des affaires gouvernementales et publiques au Regroupement québécois des résidences pour aînés.

Pour demeurer conforme, que ce soit le bâtiment, que ce soit le personnel qu'on embauche, ça coûte aujourd'hui des sommes qui dépassent la capacité de payer de l'usager, ultimement de la clientèle, c'est-à-dire les aînés en résidence , soutient-il.