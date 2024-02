« Le Chili tout entier pleure Valparaiso » : le Chili observe deux jours de deuil national à partir de lundi en mémoire des 122 victimes des incendies dévastateurs dans les régions touristiques du centre et du sud du pays, qui ont également laissé des milliers de personnes sans abri.

Le pays, en plein été austral, fait face depuis vendredi aux incendies de forêt les plus meurtriers de son histoire récente.

Selon le dernier bilan des autorités lundi, au moins 122 personnes sont mortes, toutes dans la région touristique de Valparaiso.

Le président Gabriel Boric a décrit ces incendies comme la plus grande tragédie qu'a connue le pays depuis le tremblement de terre de 2010, suivi d'un tsunami, qui avait fait plus de 500 morts. Il a assuré que le Chili tout entier pleure Valparaiso en décrétant deux jours de deuil national.

Le président chilien Gabriel Boric (Photo d'archives)

Ce chiffre va augmenter

Et le bilan des incendies pourrait encore s'alourdir. Dimanche, alors que les autorités faisaient état de 112 morts, le président Boric avait assuré lors d'un déplacement à Quilpué, dans la périphérie de la station balnéaire de Viña del Mar : Ce chiffre va augmenter, nous savons qu'il va augmenter de manière significative.

Dans cette ville située à 120 km au nord de la capitale Santiago, des collines entières, certaines densément peuplées par des familles de la classe moyenne, d'autres par des familles moins nanties, ont été ravagées.

Des maisons et des véhicules brûlés à Viña del Mar, au Chili.

La mairesse de la station balnéaire, Macarena Ripamonti, avait annoncé dimanche que quelque 190 personnes y étaient portées disparues.

Sans électricité et avec peu d'eau, les habitants des zones touchées souffrent désormais du manque de services de base au milieu de rues couvertes de débris, de voitures calcinées et de braises froides.

Les parties les plus importantes de ma maison ont été sauvées, mais maintenant, nous n'avons plus d'électricité, nous ne pouvons plus rien faire ni recharger nos téléphones portables , raconte à l' AFP Patricia Guzman, 63 ans, une habitante d'un secteur de Quilpué où les maisons n'ont pas été entièrement ravagées.

La circulation est compliquée avec les voitures brûlées. Tout est dévasté.

La circulation sur les routes des zones sinistrées de cette région prisée pour ses plages et sa production de vin est rendue difficile par l'arrivée de volontaires, tandis que les pompiers et les équipes de secours sont à la recherche de victimes.

À Quilpué, une équipe de l' AFP a pu voir des quartiers entiers calcinés et des voitures carbonisées. Des milliers d'habitants ont été bloqués vendredi pendant plusieurs heures alors qu'ils tentaient de fuir en auto.

Des voitures ont été calcinées dans la ville de Viña del Mar.

Vague de chaleur

Des équipes sont toujours à l'œuvre pour éteindre une quarantaine de feux dans le pays, dont certains ont entraîné des évacuations préventives dimanche à Til Til, à 60 km au nord de Santiago, et à Galvarino, à 400 km au sud de la capitale, près d'une vaste région qui a également connu de grands incendies en février de l'année dernière.

Soutenus par une trentaine d'hélicoptères et d'avions de lutte contre les incendies, quelque 1400 pompiers ainsi que 1300 militaires et volontaires combattent les flammes.

Des équipes d'urgence sont à pied d'œuvre pour tenter de retrouver des victimes, après les feux de forêt dévastateurs ayant ravagé le centre et le sud du Chili.

Le pape François a appelé dimanche à prier pour les victimes des incendies au Chili, parmi les plus meurtriers du XXIe siècle dans le monde, tandis que l'Union européenne et la France ont exprimé leur solidarité et leur disposition à fournir une aide face aux ravages causés par les feux.

Depuis mercredi, la température frôle les 40 degrés dans le centre du Chili et dans la capitale Santiago.

Cette canicule résultant du phénomène El Niño touche actuellement le cône sud de l'Amérique latine, en pleine période estivale, provoquant des incendies de forêt aggravés par le réchauffement climatique. Après le Chili et la Colombie, la vague de chaleur menacera dans les prochains jours l'Argentine, le Paraguay et le Brésil.