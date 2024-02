Le Québec n’est désormais plus la seule province au pays à avoir un bureau de représentation à Ottawa. L'Alberta a inauguré lundi sa propre « ambassade » dans la capitale nationale.

Dans quel intérêt? Il s’agit avant tout d’avoir une base pour faire avancer les priorités de l’Alberta sur le terrain , à Ottawa, a précisé la première ministre Danielle Smith lors d’une conférence de presse inaugurant le nouveau bureau.

Depuis quelques années, ce ne sont pas les sujets épineux qui manquent entre le gouvernement conservateur de Mme Smith et le Cabinet libéral fédéral de Justin Trudeau.

En plus des questions environnementales, comme le plafonnement des émissions de pétrole et de gaz que l’Alberta voit comme une limitation à sa production pétrolière, la province a récemment menacé de se retirer du régime de retraite canadien et a causé des remous, il y a quelques jours, en interdisant les chirurgies de transition de genre aux mineurs.

Fin novembre, l'Alberta a même invoqué sa Loi sur la souveraineté, adoptée il y a un an, pour contrer le projet de règlement du gouvernement fédéral sur l’électricité propre.

En vertu de ce projet, toute l'électricité produite au Canada devra être carboneutre d’ici 2035. Pour le gouvernement albertain, cela mettra toutefois en danger la fiabilité du réseau électrique de la province, qui dépend fortement du gaz naturel, et entraînera une augmentation massive des factures d'électricité.

Ouvrir en mode plein écran L'Alberta veut avoir une «base» pour faire avancer ses priorités à Ottawa, dit la première ministre Danielle Smith. Photo : La Presse canadienne / Sean Kilpatrick

Malgré ces divergences, Mme Smith affirme que le nouveau bureau de représentation de l’Alberta à Ottawa aura pour but de renforcer les relations de la province avec nos partenaires sur la colline du Parlement . Il permettra aussi à l’Alberta de rester informée des nouvelles décisions fédérales qui pourraient avoir une incidence sur la province.

Notre gouvernement est déterminé à défendre l’Alberta au sein d’un Canada uni. La création de ce bureau à Ottawa est une façon de respecter cet engagement et j'ai hâte d'en constater les effets positifs.

Mme Smith dit avoir été 100 % inspirée [par] l’expérience québécoise pour l'ouverture d'un tel bureau.

Publicité

Elle dit avoir été interpellée par le fait que le Québec ait ressenti le besoin d’avoir une ambassade à Ottawa malgré le fait que Hull est juste en face et que la fonction publique est en grande partie bilingue et issue de la population québécoise .

Mme Smith a aussi affirmé que le chef du nouveau bureau, James Carpenter, est déjà en contact avec le bureau québécois pour discuter de la manière dont nous pourrions collaborer sur certains enjeux .

Je souhaite que davantage de provinces suivent notre exemple , a-t-elle ajouté.

Vous pouvez parler à n’importe quel premier ministre et je pense qu’aucun d’entre eux n’entretient actuellement une relation très positive ou constructive avec le gouvernement fédéral pour les mêmes raisons que nous, peu importe leur allégeance politique. Donc, si nous pouvions faire avancer la conversation avec nos partenaires provinciaux au Québec, nous serions plus qu’heureux de le faire.

Une présence sur le terrain

Contacté par Radio-Canada, le chef de poste du bureau du Québec à Ottawa, Mario Lavoie, dit ne pas être surpris par les propos de Mme Smith.

L'équipe de Mme Smith a beaucoup étudié les relations Québec-Canada en matière d'affaires intergouvernementales , dit-il, affirmant avoir déjà rencontré le chef du bureau albertain dans la capitale fédérale.

Ouvrir en mode plein écran Le chef du bureau du Québec dit avoir déjà rencontré son nouvel homologue albertain à Ottawa. Photo : La Presse canadienne / Sean Kilpatrick

Selon lui, les avantages d’avoir un tel bureau de représentation dans la capitale nationale sont nombreux, dont le fait d’être beaucoup plus près physiquement des acteurs fédéraux [...] comme les parlementaires, incluant les sénateurs et les députés, mais aussi les ministères fédéraux, les associations présentes à Ottawa et même les lobbyistes .

Publicité

Cela nous permet d'avoir des contacts directs, en personne, au lieu de faire cela par téléphone , explique-t-il.

Le travail de M. Lavoie se fait dans les coulisses : On n’entend pas parler de moi sur la place publique. Les échanges sont privés, on peut se dire les vraies affaires, puis on rapporte l’information à Québec et, à ce moment-là, on voit s’il y a une possibilité d’avoir une entente [avec Ottawa] ou pas.

L’un des derniers exemples en date qui illustre le travail de son bureau est la modernisation de la Loi sur les langues officielles, qui a été modifiée dans le sens de Québec , dit-il. Ça a été un travail d’équipe, [...] on était présent ici, on a fait beaucoup de représentations.

Ouvrir en mode plein écran Les premiers ministres François Legault (à gauche) et Justin Trudeau (à droite) (Photo d’archives) Photo : La Presse canadienne / Paul Chiasson

Il s’agit, selon lui, d’un moyen de maximiser le réseautage pour faire avancer les intérêts du Québec, tout en assurant une veille parlementaire, une veille gouvernementale [...] et se présenter dans des comités , car on ne peut pas tout faire par Internet, il faut être sur place .

L’Alberta a compris cela , ajoute-t-il.

À la question de savoir si d’autres provinces devraient rejoindre l'Alberta et le Québec à Ottawa, M. Lavoie affirme que c’est à chaque province d’évaluer s’il y a un intérêt pour elle d’être présente . C’est sûr que ça va rendre les positions des provinces plus fortes , dit-il encore, même si les gouvernements ne s’entendent pas sur tous les points.

Le gouvernement québécois ne partage pas toutes les positions politiques de Mme Smith, mais au bout du compte, l'Alberta a des pouvoirs constitutionnels comme le Québec et le gouvernement fédéral empiète souvent sur nos champs de compétence. On est capable de partager l'information et de travailler ensemble.

Une « geste politique »

Pour le politologue et directeur de l'Institut d'études canadiennes de l'Université McGill, Daniel Béland, la stratégie d’avoir un bureau de représentation à Ottawa est avant tout un geste politique pour augmenter la présence politique dans l’écosystème fédéral. C’est d’autant plus vrai pour l’Alberta, qui entretient des relations tendues avec Ottawa.

Danielle Smith a promis de renforcer l’autonomie de sa province et de répliquer à ce qu’elle décrit comme des attaques du gouvernement fédéral contre l’Alberta, explique-t-il à Radio-Canada. L’ouverture d'un bureau [de représentation] s’inscrit clairement dans cette stratégie politique, qui fait plaisir à la base électorale du parti de Danielle Smith.

Le but est certainement d’affirmer l’autonomie de la province. En cela, l’Alberta imite en quelque sorte le Québec, qui utilise une stratégie similaire depuis très longtemps.

M. Béland rappelle par ailleurs que l’Alberta s’inspire du nationalisme québécois depuis des décennies, notamment depuis la Révolution tranquille, dans les années 1960. L'Alberta a souvent été l'autre province à militer en faveur d'une fédération plus décentralisée , affirmait M. Béland dans un article intitulé Le Québec comme modèle d’autonomie provinciale en Alberta et au-delà, publié en novembre 2023 sur le site de l’École supérieure de politique publique Johnson Shoyama.

Ouvrir en mode plein écran Des militants conservateurs lors d'une séance de discussion consacrée à la place de l'Alberta dans la Fédération canadienne, en novembre 2019. Photo : Radio-Canada / Laurent Pirot

Le politologue souligne notamment les références constantes au Québec dans les débats publics en Alberta, comme cela avait été le cas dans le rapport du comité sur une entente équitable de l’Alberta avec le gouvernement fédéral en 2021.

Dans ce document, le Québec est cité comme un exemple d'autonomie provinciale dont l'Alberta pourrait s'inspirer . Le Québec est mentionné 56 fois dans le rapport. En revanche, la province la plus peuplée du Canada, l’Ontario, n’est mentionnée que neuf fois , note M. Béland.

Duane Bratt, politologue à l'Université Mount Royal, à Calgary, n’est pas surpris, lui non plus, par la volonté de Danielle Smith d’imiter la façon de faire du Québec.

Mme Smith a souvent dit qu'elle veut tout ce que possède le Québec, à l'exception de ses impôts élevés et de la langue française.

Il affirme cependant ne pas comprendre la logique de l’ouverture d’un bureau de représentation dans son propre pays .

Je comprends l’importance d’avoir un bureau commercial dans d'autres pays, mais je ne vois pas la valeur d'un bureau distinct à Ottawa , dit-il, rappelant que l’Alberta a déjà eu un bureau de représentation dans la capitale fédérale, qui a été fermé sous Jason Kenney en 2015 pour des questions budgétaires.

« L'histoire se répète »

À Ottawa, le bureau du Québec a lui aussi été fermé entre 2015 et 2019, sous le gouvernement de Philippe Couillard, sur fond de coupes budgétaires.

Aujourd’hui, le Québec possède en tout 35 bureaux de représentations dans le monde, rappelle M. Lavoie, avec une présence sur les continents américain, africain et asiatique.

Au Canada, Québec possède des antennes à Toronto, à Moncton, à Calgary et à Vancouver, ainsi qu’un représentant à Halifax, dit-il encore.

Le premier bureau du Québec à Ottawa a été ouvert… en 1908, rappelle M. Lavoie.

Le premier ministre de l'époque, Lomer Gouin, avait nommé Arthur Globensky agent parlementaire de la province de Québec à Ottawa , afin d'établir des relations avec le gouvernement fédéral et de veiller à ce que le Québec obtienne sa juste part des contrats de construction navale à la suite de la création du Service naval du Canada.