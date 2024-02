Annoncée en juin dernier, la fusion d'Entreprendre Sherbrooke, de Sherbrooke Innopole et de Destination Sherbrooke entrera en vigueur à la fin du mois de mars. La ville n'aura donc qu'un seul organisme de développement économique : Entreprendre Sherbrooke. Cette réorganisation fait en sorte que 33 personnes perdent leur emploi au sein de Destination Sherbrooke, a appris Radio-Canada.

Si dans une liste d'avis de licenciements collectifs qui est publiée par le ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale, on indique que 21 personnes sont congédiées, dans les faits, elles sont plutôt 33.

La présidente du conseil d'administration de Destination Sherbrooke, Sylvie L. Bergeron, confirme la nouvelle. C'est parce que le ministère publie les avis pour 10 licenciements et plus. Destination Sherbrooke, c'est quatre entités. Par exemple, au Centre de foires, il y a neuf employés. Ça n'a donc pas été annoncé. Même chose au Domaine Howard où il y a le personnel administratif et ils sont trois. Donc, en tout, c'est 33 personnes.

Cette dernière indique qu'après le 31 mars, plus personne ne travaillera à Destination Sherbrooke. Toutefois, certaines personnes pourront être embauchées au sein d'Entreprendre Sherbrooke. Semble-t-il qu'il y a certains postes qui sont déjà affichés, dit-elle. Mais, ça doit suivre son cours : affichage, rencontre, postulation, désignation. Ce n'est plus dans notre cour.

Pour les gens touchés, l'incertitude plane, soutient Sylvie L. Bergeron. Je peux vous dire qu'il y a beaucoup d'anxiété. [...] On est en soutien à nos employés qui ne savent pas ce qui les attend, mais ce n'est plus dans notre cour , répète-t-elle.

Ce qu'on souhaite, c'est que tout le monde soit rapatrié d'une façon ou d'une autre, dit la présidente. Mais rien n'est moins sûr. Des postes et des titres vont changer. Est-ce que ça va convenir à tout le monde?

On travaille avec la Ville pour que nos gens soient rapatriés parce que ce sont des experts, de bons employés.

Au moment d'écrire ces lignes, il n'a pas été possible de savoir quels étaient les impacts du côté de Sherbrooke Innopole.