Deuxième poursuite contre le Festival du Voyageur pour l’effondrement d’une passerelle

Les parents d’un enfant blessé lors de l’effondrement d’une passerelle au Fort Gibraltar en mai 2023 ont déposé une poursuite. Il s’agit de la deuxième poursuite contre le Festival du Voyageur et la Ville de Winnipeg en lien avec cet incident.

Une passerelle du Fort Gibraltar s'est effondrée le 31 mai, blessant 17 enfants et un adulte. Les enfants de cinquième année de l’école privée St-John’s-Ravenscourt étaient en visite scolaire de la reproduction d’une structure de l’époque de la traite des fourrures.

Le terrain du Fort Gibraltar appartient à la Ville de Winnipeg, mais le Festival du Voyageur gère la structure, qui accueille l'événement du même nom en février.

La poursuite nomme aussi le traiteur Gibraltar Dining Corporation. Selon le document, cette entreprise est responsable du maintien et du fonctionnement de certaines parties de la propriété et du fort pour des événements particuliers .

Les parents de l’un des élèves blessés poursuivent les intimés en tant que tuteurs à l’instance de l’enfant, selon la demande déposée à la Cour du Banc du Roi le 1er février 2024. Radio-Canada a décidé de ne pas donner l'identité de l’enfant. Les avocats des plaignants sont Jason Harvey et Sadira Garfinkel, de la firme Tapper Cuddy LLP.

Les plaignants demandent des dommages-intérêts généraux, particuliers et punitifs, d’une somme qui sera déterminée lors d’un procès, ainsi qu'un recours subrogatoire au nom du ministère de la Santé provincial pour récupérer le coût des traitements médicaux de l’enfant.

Selon la poursuite, l’enfant était sur la plateforme située à environ 6 mètres du sol, lorsqu’elle s’est effondrée et qu’il a chuté directement au sol.

La déclaration affirme que les intimés avaient une obligation de diligence de s’assurer que la propriété et les bâtiments et les structures qui s’y trouvent soient sécuritaires pour les visiteurs qui s’y rendent et aptes à l'usage auquel ils sont destinés .

Or, la poursuite allègue que ce n’était pas le cas. Elle affirme, entre autres, qu’il n’existait pas de protocoles d’inspection ou de maintien adéquat des lieux.

L’incident et l’effondrement de la palissade ont été causés par des poutres de soutien en bois pourris et gravement dégradés, qui ont cédé , indique la poursuite.

Perte de l’usage d’un bras

L’enfant a subi des blessures physiques graves , dont un bras gauche cassé et des dommages psychologiques , toujours selon la poursuite.

Il a été transporté à l’hôpital peu après l’incident et après avoir subi des tests, il a reçu une attelle et des médicaments pour la douleur, avant d’être renvoyé à la maison. Sa blessure était une fracture proximale de l'humérus.

Dans les semaines et les mois après l’incident, le plaignant a été incapable de pleinement se rétablir , selon la poursuite. Deux semaines après l’incident, l’enfant souffrait d’une diminution de la flexion et de la sensation dans certains de ses doigts, affirme le document.

Sa condition s’est empirée, selon la poursuite, et l’enfant a reçu un diagnostic d’une blessure aux nerfs de son bras gauche.

En conséquence de cette blessure au nerf, le plaignant a effectivement perdu l’usage de son bras et de sa main gauche. Sa capacité d’effectuer des tâches simples comme s’habiller, s’occuper de son hygiène de routine, manger et jouer a été considérablement affectée , dit le document.

La poursuite indique que les médecins ne savent pas si l’enfant pourra se rétablir de la blessure et s’il aura besoin d’intervention chirurgicale.

Elle dit aussi que l’enfant a beaucoup moins d’interactions avec des amis et qu’il est devenu renfermé .

Ces blessures physiques et psychologiques sont le résultat de la négligence des intimés, affirme la poursuite. Les actions et/ou inactions [des intimés] démontrent un mépris flagrant et délibéré pour la sécurité des visiteurs de façon à ce que le plaignant réclame des dommages-intérêts exemplaires et punitifs.

La Ville de Winnipeg n’a pas voulu commenter la poursuite. Le Festival du Voyageur et la Gibraltar Dining Corporation n'ont pas répondu à une demande de Radio-Canada.

En août, les parents d’un autre élève blessé lors de l’effondrement de la passerelle ont déposé une poursuite similaire. Leur fils a subi une fracture du col du fémur gauche et une fracture de l’avant-bras gauche, indiquent des documents de cour.

Cet enfant avait été opéré à l’Hôpital pour enfants et vit avec de graves complications physiques, selon la demande, qui ajoute qu’il risque d'avoir un handicap permanent.

Dans leurs défenses, la Ville et le Festival du Voyageur nient être responsables des blessures de l’enfant. Cette affaire est toujours devant les tribunaux.