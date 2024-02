Michelle Phillips remporte la course Yukon Quest après modification du parcours

La Yukonnaise Michelle Phillips remporte la catégorie la plus longue de la course de traîneaux à chiens Yukon Quest dont le parcours a dû être considérablement modifié en raison des conditions de la piste.

La pilote d'attelage et son équipe de chiens sont arrivées à 13 h 09, lundi, à Pelly Crossing, soit un total de 400 km plutôt que les 720 km prévus au départ.

Les organisateurs de la course ont dû, dimanche, modifier de nouveau le parcours et déplacer la ligne d’arrivée à Pelly Crossing, plutôt que Dawson, en raison de multiples difficultés occasionnées par les conditions de la piste.

Dame nature a eu raison de la course

Déjà, laligne de départ avait été déplacée, la semaine dernière, à une vingtaine de kilomètres au nord de Whitehorse en raison de la glace vive qui s'était formée sur le fleuve Yukon après un redoux exceptionnel.

Les organisateurs ont ensuite découvert qu’une portion de la piste le long d’un cours d’eau entre Carmacks et McCabe Creek n’était pas gelée. Comme il n’était pas possible de contourner la section, les organisateurs ont décidé de transporter les équipes par camion d’un point de contrôle à l'autre.

Ouvrir en mode plein écran La ligne de départ de la Yukon Quest a été déplacée au nord de Whitehorse en raison de la glace. Photo : Radio-Canada / Caitrin Pilkington

Finalement, dimanche soir, c’est la ligne d’arrivée qui a dû être déplacée à 240 km plus près, les équipes d'entretien du sentier n’ayant pas réussi à se rendre sur le dernier tronçon à temps pour en vérifier l'état.

Ainsi, les équipes qui participaient à la plus longue catégorie de course se voient faire demi-tour au point d’arrêt Stepping Stone et revenir sur leurs pas à Pelly Crossing.

Question de sécurité

Selon le directeur général de la course, Benjamin Smith, ces modifications au parcours visaient à assurer la sécurité des équipes.

Notre équipe de bénévoles qui devait se rendre à Scroggie Creek a été sévèrement retardée par les conditions météorologiques à Dawson. [...] Une fois sur place, il était trop tard. Ils ont trouvé des conditions difficiles de piste importantes qui les ont empêchés d'installer [le point d’arrêt].

Incertains des conditions de la piste au-delà du point de Scroggie Creek, les juges ont préféré ne pas courir de risques. Le directeur affirme que les conducteurs de traîneaux se sont montrés compréhensifs.

Je crois que les [participants] sont déçus. Je crois que nous sommes tous déçus de ne pas avoir été capables d’aller aussi loin que nous le souhaitions.

Avec les informations de Caitrin Pilkington