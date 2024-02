Pourquoi utilise-t-on de l’eau potable pour le Domaine des flocons?

Le Bal de neige de Gatineau utilise, depuis les années 1990, de l’eau potable pour produire la neige artificielle qui sert à construire ce terrain de jeu hivernal. Cette année, ce sont près de 35 000m³ de neige qui ont été fabriqués pour le Domaine des flocons, une pratique qui est remise en question par certains intervenants du milieu de l’environnement, mais que défend la ville pour des raisons techniques, esthétiques et de coûts.

La neige artificielle produite pour l’événement pourrait remplir environ 14 piscines olympiques de taille standard. Le Bal de neige n’est toutefois pas le seul festival d'hiver à utiliser de l’eau potable : le Carnaval de Québec a recours à cette pratique depuis très longtemps en lien avec [ses] sculptures de neige .

Mais selon des experts, des alternatives à l’eau potable doivent être envisagées.

Essayer de privilégier d'autres sources d'eau pour la production de la neige serait vraiment, je pense, l'option à privilégier pour le futur, croit Audrey Maheu, professeure au Département des sciences naturelles à l’Université du Québec en Outaouais (UQO).

Cette dernière souligne l’exemple de certaines villes qui utilisent de l’eau brute pour l'arrosage ou pour le nettoyage des rues

Si l'événement voulait réduire son impact environnemental, c'est sûr que ça serait une manière de le faire , dit Mme Maheu qui croit que la Ville aurait à gagner à faire des études pour voir la faisabilité d’une telle méthode.

La professeure remet toutefois les choses en perspective en soulignant que la quantité d’eau potable utilisée pour la fabrication de la neige demeure infime comparativement au volume d’eau qui coule dans la rivière, d'où est puisée l’eau potable.

Mathieu Laneuville, le président-directeur général de Réseau Environnement estime pour sa part que la Ville doit montrer l’exemple.

Je pense qu’il faut réfléchir à chacune de nos actions, justement dans cette approche où on dit : "on a une planète, faut y faire attention". [...] On demande aux citoyens de faire leur part. Je pense que la ville aussi [devrait faire la sienne]. On veut montrer aussi notre rôle de leader.

Ouvrir en mode plein écran Le Domaine des flocons en préparation. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Frédéric Pepin

Des raisons pratiques et esthétiques

Benoît Brière, coordonnateur au Domaine des flocons, explique qu’il y a des raisons pratiques et esthétiques pour lesquelles on utilise l’eau potable pour fabriquer la neige artificielle.

Il y a une stabilité au niveau du débit, de la pression et de la couleur. Si on va chercher ça dans une rivière ou dans un lac, il y a beaucoup de sédiments, ça va teinter la couleur de la neige et ça risque de boucher les pompes , dit-il.

La Ville de Gatineau énumère aussi des raisons techniques et de coûts pour justifier l’utilisation d’eau potable.

Dans une réponse écrite, la Ville invoque l’absence d’un accès direct à la rivière des Outaouais. La municipalité souligne également que l’eau pompée à même le cours d’eau pourrait être teintée.

L'utilisation d'un système de pompage direct depuis la rivière engendrerait des coûts de production accrus, comprenant la location d'équipements et les dépenses énergétiques, tout en altérant la couleur de la neige vers une teinte jaunâtre .

La neige artificielle produite au Domaine des flocons représente 2,69 % du budget total de 1,5 million de dollars.

La Ville de Gatineau a mandaté une entreprise de Saint-Bruno pour la fabrication de cette neige.

Avec les informations de Nelly Alberola