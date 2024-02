Une nouvelle éducatrice spécialisée pour les étudiants autochtones du Cégep de Baie-Comeau

Pour offrir un service d’accompagnement et de soutien personnalisé aux étudiants autochtones, le Cégep de Baie-Comeau a procédé à l’embauche d’une technicienne en éducation spécialisée. Un nouveau rôle, qui va permettre à l’institution de bonifier ses services de soutien aux étudiants issus des communautés autochtones dans le contexte de mesures de sécurisation culturelle.

Selon la directrice générale du Cégep de Baie-Comeau, Manon Couturier, ce nouveau poste a été créé après une analyse des besoins de la communauté étudiante autochtone qui fréquente le cégep.

Bien que l'établissement offre déjà des services d'accompagnement par le biais de ses professeurs, de ses professionnels ainsi que d’un conseiller d’aide pédagogique spécifique pour les étudiants autochtones, il nous manquait quelqu'un qui nous supporterait au niveau technique , constate Mme Couturier.

Originaire de la communauté innue de Pessamit, cette technicienne proposera aux étudiants autochtones un accompagnement personnalisé , et pourra ainsi guider les étudiants vers d’autres ressources qui sont disponibles pour les étudiants, telles que le centre d’aide à la réussite et les services en psychologie et en santé.

Ainsi, le Cégep veut être plus proactif pour rejoindre ses étudiants et leur proposer des services spécialisés.

On s'est rendu compte que certains d'entre eux ne venaient pas vers les services professionnels. Donc, il y avait comme besoin d'être plus pris en charge de façon personnalisée.

Toutefois, ce rôle pourrait être amené à changer en fonction des besoins des étudiants et de l’évaluation de l'éducatrice spécialisée qui sera directement en contact avec la clientèle . La direction de l’établissement se dit prête à s’adapter aux besoins qui seront remarqués par la nouvelle personne-ressource.

La directrice générale du Cégep de Baie-Comeau, Manon Couturier, est une des premières employées du Cégep de Baie-Comeau à recevoir une formation en sécurisation culturelle. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Camille Lacroix

Les premières étapes d'une planification stratégique

Cet accompagnement supplémentaire des étudiants issus des communautés autochtones fait partie intégrante d'une initiative à plus long terme pour le Cégep qui continue la mise en pratique des éléments de sa planification stratégique 2023-2028.

Durant la première phase de ce plan, le Cégep entend favoriser la réussite de la population étudiante , ou encore assurer la qualité des programmes d’études . Ce dernier point se traduit par l'élaboration de programmes d'études en partenariat avec la communauté de Pessamit qui répondent spécifiquement aux besoins de la communauté.

Parmi, les bons coups de l'application de la planification, Mme Couturier mentionne l'élaboration d'un lexique spécialisé français-innu ou la création d'un volet autochtone obligatoire dans la cadre du programme de techniques policières de Baie-Comeau.

Le volet autochtone a pour objectif de former les futurs policiers à mieux travailler en région éloignée ainsi qu'avec les Premières Nations. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Zoé Bellehumeur

Trois cohortes d’employés formés à la sécurisation culturelle

Malgré les beaux succès du Cégep, la directrice générale reconnaît que l'institution collégiale n’est pas encore très sécurisante , mais dit être sur la bonne voie pour s’ajuster à la communauté autochtone.

Par ailleurs, c’est maintenant une quarantaine des 250 employés du Cégep de Baie-Comeau qui a reçu la formation à la sécurisation culturelle. La formation, qui est toujours enseignée sur une base volontaire, a pour objectif de sensibiliser les membres du personnel aux réalités autochtones.

La culture du Cégep est dans ce sens-là, qu’on doit être sécurisant avec nos [étudiants]. Quand on comprend un peu mieux les blessures du passé, on est capable de mieux s'ajuster sur nos interventions futures.

Elle souhaite qu’environ 80 à 100 employés aient reçu la formation d’ici la fin de l’année 2025.