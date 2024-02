La garderie francophone Le Petit Chaperon Rouge a annoncé aux parents le 31 janvier la fermeture d’un de ses sept centres, situé sur l'avenue Coxwell dans l’est de Toronto, à compter du 27 août.

Ce lieu propose 69 places dont 59 sont occupées, selon la présidente du conseil d’administration, Christine Michaud.

La présidente met en avant la désuétude du site et l'augmentation de problèmes dans les derniers mois pour justifier cette décision prise à la mi-janvier .

Parallèlement, un nouveau centre du Petit Chaperon Rouge doit ouvrir en mars sur le boulevard Milverton, à deux kilomètres de là. Mais il ne comptera que 42 places.

Des parents sont en colère de cette annonce soudaine et du peu d’informations diffusées. On a été extrêmement choqués , raconte Pauline Valière, mère de filles de deux et trois ans qui fréquentent l’établissement.

Pauline Valière, mère de deux enfants, estime que la réduction des places en garderie francophone affaiblit le futur vivier des écoles francophones. Photo : Radio-Canada / Myriam Eddahia

Dans ce message, il n’y avait pas de raison, pas de réunion d’information et pas de solution pour nos enfants. Aujourd’hui, on cherche des réponses , poursuit-elle.

Même son de cloche pour Valérie Schoof, mère d’un enfant de deux ans. Je suis très déçue par le manque d'information, ça démontre un manque de respect pour les parents, les éducatrices et le reste du personnel.

Pauline Valière indique que ce type de décision et ses conséquences peuvent remettre en cause des choix de vie.

J’envisage à l’avenir d’avoir d’autres enfants, mais la question se pose si je n’ai pas de solution pour les faire garder.

Deux centres distincts plutôt qu’un déménagement

Cinq jours après l’annonce initiale, ce lundi 5 février, un deuxième message a été envoyé pour annoncer une réunion d’information jeudi soir. Plusieurs questions restent en suspens, telle la garantie pour les enfants de l’établissement de l'avenue Coxwell d'obtenir une place au nouveau centre.

Est-ce tout simplement un déménagement? Il me semble qu’ils nous l’auraient dit , interroge Valérie Schoof. Elle trouve l’annonce très louche et s’interroge sur l'honnêteté de la décision.

Elle ne se souvient pas que des difficultés qui n’arrivent pas à être résolues dans la bâtisse aient été évoquées dans les communiqués mensuels. Ce que conteste Christine Michaud. Les parents ont reçu des courriels lorsqu'il y avait des enjeux qu'on devait souligner , répond-elle.

La place du français fragilisée

Au-delà de leur situation personnelle, les deux mères mettent en avant l’impact sur la communauté francophone. Si nous voulons que nos enfants aillent à l'école en français et poursuivent des études en français, c’est très important d’avoir ce soutien dès la petite enfance , soutient Mme Schoof.

Mme Valière voit pour sa part une contradiction dans la communication de l’organisme. Il y a quelques mois, Le Petit Chaperon Rouge se félicitait de développer l’offre de garde francophone en ouvrant un nouveau centre.

Or, le nouveau centre étant plus petit que celui qui fermera, cela fait une vingtaine de places en moins, en dépit de tous les enfants qui attendent encore une place en crèche , relève-t-elle.

Cas par cas

Christine Michaud confirme qu’il ne s’agit pas d’un déménagement strict pour les enfants et le personnel. Il va y avoir une priorisation pour les enfants de Coxwell , concède néanmoins la présidente, sans s'engager à ce que chacun trouve une solution.

Elle souligne qu’en plus de la garderie du boulevard Milverton, d’autres établissements pourront être proposés aux familles. La plupart sont aussi situés dans l’est dans Toronto.

La présidente ne s’étend pas sur les raisons précises qui ont poussé à prendre cette décision ni sur les possibilités et priorités offertes au personnel. Ce sera du cas par cas , ajoute-t-elle.

Elle dit que plus d’informations seront d’abord dévoilées aux parents lors de la réunion en visioconférence prévue jeudi soir.

Avec les informations de Myriam Eddahia