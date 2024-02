Course à la chefferie du NPD albertain : Kathleen Ganley annonce sa candidature

La députée de Calgary Mountain View et ancienne ministre de la Justice de l’Alberta, Kathleen Ganley, est la première personne à se présenter dans la course à la chefferie du Nouveau Parti démocratique (NPD) de l'Alberta pour remplacer Rachel Notley.

Lundi, la femme déjà connue du grand public s'est présentée avec plus d’une vingtaine de supporteurs en arrière-plan : je suis une mère, une avocate, un peu une nerd, et j’aime cette place que l'on considère tous comme "la maison" , a-t-elle dit. Je me présente pour diriger cette province.

Sa candidature n'a rien d’une surprise pour la professeure de sciences politiques à l'Université de Calgary, Lisa Young. II y a quelques semaines, l’avocate de profession avait publié une vidéo qui donnait des allures de lancement de campagne.

Kathleen Ganley a présenté un discours qui se veut rassembleur. Dans les zones rurales, nous avons eu des candidats extraordinaires et nous devons encore construire. Mais c’est possible.

Il faut transmettre notre message économique , croit Kathleen Ganley, Le NPD est le meilleur parti pour les travailleurs.



N'empêche que la base électorale du parti provient principalement des centres urbains, et le fait que Kathleen Ganley est originaire de Calgary lui donne un avantage, croit Lisa Young

Recentrer le parti?

Cette campagne n'aura pas peur d’aborder les questions difficiles ou de relever de grands défis , a ajouté lundi la première candidate de cette campagne.

Pourtant, Kathleen Ganley, qui agit comme porte-parole en matière d’énergie et de climat, a choisi de ne pas se prononcer sur la question de la taxe carbone fédérale pour les consommateurs, et ce malgré la multitude de questions qui lui a été posée à ce sujet.

Même chose pour l'impôt des grandes entreprises. Lors de la dernière campagne, la cheffe actuelle du NPD, Rachel Notley, avait envisagé d'augmenter la taxe aux entreprises, une proposition qui lui avait valu beaucoup de critiques.

Ça sera un long quatre mois et demi [de campagne] et nous présenterons beaucoup de politiques. Ce que je peux vous dire c'est que nos politiques vont aider les travailleurs.

Selon le professeur de sciences politiques au Campus Saint-Jean de l'Université de l'Alberta, Frédéric Boily, cela peut être le signe que, selon Kathleen Ganley, le parti est allé trop à gauche dans la dernière campagne, notamment sur les impôts pour les grandes entreprises, ou sur la taxe carbone.

L'esquive de certaines questions plus polarisantes pourrait venir d'une volonté de gagner des votes en région, où les électeurs considèrent la taxation comme étant trop agressive , ajoute le politologue.

Frédéric Boily est d’avis que les candidats à la chefferie devront offrir des propositions et des orientations très bien campées pour concurrencer le Parti conservateur uni de Danielle Smith.

Nous allons avoir des idées différentes [...] Il s'agira d'une grande conversation et je pense que c'est une bonne chose.

Une course intéressante qui s’annonce

Selon des observateurs politiques, les députés Sarah Hoffman, David Shepherd et Rakhi Pancholi se prépareraient eux aussi à officialiser leur entrée en campagne.

L'ancien maire de Calgary, Naheed Nenshi, réfléchirait également à une possible candidature.

Le professeur de sciences politiques Frédéric Boily est ravi de constater qu’il s’agira d’une course à plusieurs.

On n’est pas simplement dans une course où on se présente pour être l’opposition officielle. On veut revenir au gouvernement

Lisa Young croit que l'élément décisif dans cette campagne sera de savoir qui peut battre Danielle Smith . La première ministre a de grandes capacités de communication, ce qui fait d’elle une adversaire de haut niveau, selon la politologue.

Avec les informations de Marc-Antoine Leblanc et Joel Dryden