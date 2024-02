La MRC de Lac-Saint-Jean-Est passe à l’attaque pour affronter la crise climatique

La MRC Lac-Saint-Jean-Est lance un plan d'action pour améliorer la résilience de son territoire face aux changements climatiques et pour mieux s'adapter dans le futur.

Le plan s'étend sur trois volets. L’objectif est notamment de mettre sur pied un réseau de transport collectif et revoir l'aménagement des villes et des municipalités, en plus de protéger et de valoriser la biodiversité.

Québec investit 1,4 million de dollars dans ce plan par l'entremise du ministère des Affaires municipales et la MRC injecte 288 000 $.

Des consultations ont été faites auprès des citoyens. Plusieurs se sont dit inquiets si aucune action n'était entreprise pour réaménager le territoire devant les défis liés à l'urgence climatique.

La solution pour éviter les coûts énormes dans les municipalités, c'est une meilleure planification [...] Ce qu'on fait avec la MRC de Lac-Saint-Est, on va revoir le schéma d'aménagement, on va mieux planifier et ce sont des coûts en moins pour les citoyens , explique la ministre des Affaires municipales, Andrée Laforest.

Il s’agit de l’une des premières initiatives du genre au Québec.

Priorité au transport

La création d'un système de transport collectif est l'une des priorités de la MRC de Lac-Saint-Jean-Est dans ce plan d'action.

Des démarches sont même déjà en cours pour déterminer quels types de services pourraient desservir les municipalités. À Alma, le système de transport Taxibus fonctionne bien, selon la mairesse Sylvie Beaumont. Elle se dit ouverte à d’autres types de transport.

C'est un enjeu depuis longtemps qu'on n'a plus ou moins adressé en se disant qu'il y avait des coûts reliés à ça pour les municipalités. Maintenant, on est rendu ailleurs , croit le préfet Louis Ouellet.

Ouvrir en mode plein écran Le préfèt de la MRC de Lac-Saint-Jean-Est Louis Ouellet. Photo : Radio-Canada

Notre planète a besoin de ça, notre population en a besoin

Les ambitions de la MRC pourraient toutefois se heurter à certaines particularités du territoire, que ce soit avec la forêt ou les terres agricoles. Le maire de Saint-Gédéon, Émile Hudon, souligne aussi l’importance de protéger les milieux humides comme le petit marais de sa municipalité.

Activités de financement

Par ailleurs, la ministre Andrée Laforest a été questionnée sur une activité de financement qu'elle a tenue à Chicoutimi le 16 novembre 2021 en présence du ministre de l'Économie, Pierre Fitzgibbon.

Des gens d'affaires de la région étaient invités à un cocktail afin de pouvoir rencontrer le ministre et patron d'Investissement Québec en échange d'une contribution de 100 $ à la CAQ .

Elle a refusé de commenter le dossier. Elle a préféré s'en remettre au ministre Jean-François Roberge, qui doit faire une consultation sur le sujet.

En ce qui concerne les cocktails de financement, Jean-François Roberge, mon collègue, va faire une consultation, alors je ne commenterai pas du tout. Et je crois que notre parti s’est bien prononcé la semaine passée, alors je n’ai pas de commentaire.

