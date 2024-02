Conflit israélo-palestinien : les appels à la démission de la ministre Robinson se multiplient

Après qu’elle a tenu des propos controversés la semaine dernière au sujet du territoire où fut créé l'État moderne d'Israël en 1948, de nombreux groupes et citoyens appellent à la démission de la ministre de l'Éducation postsecondaire de la Colombie-Britannique, Selina Robinson.

À Surrey lundi, plusieurs dizaines de manifestants se sont réunis devant l’hôtel Sheraton Guildford, à l’occasion de la retraite du caucus néo-démocrate pour demander le départ de la ministre provinciale.

Leur message : il n’y a pas de place pour du racisme anti-palestinien.

Certains manifestants ont tenté de rentrer dans les bureaux pour donner à la ministre des ressources éducatives et une pétition de 11 000 signatures demandant sa démission, mais ils ont été stoppés par des agents de sécurité.

En 1948, mes grands-parents ont été forcés de quitter leur maison et ils n'ont jamais pu y retourner , a déclaré Aysha Jameel, parmi les organisateurs de la manifestation.

Après la Fédération des éducateurs postsecondaires de la Colombie-Britannique et l’Association canadienne des professeures et professeurs d'université, l’Alliance des étudiants de la Colombie-Britannique (ABCS) a aussi joint sa voix par voie de communiqué, lundi, au mouvement qui demande le départ de Mme Robinson.

Nous sommes préoccupés par les propos blessants tenus par la ministre de l'Éducation postsecondaire au sujet de la Palestine avant 1948.

Lors d’une activité en ligne organisée par B'nai Brith avec des personnalités publiques de la communauté juive la semaine dernière, Selina Robinson a qualifié le territoire où a été créé Israël comme un bout de terre minable (« a crappy piece of land », en anglais) avant l’établissement de l’État moderne d'Israël, en 1948.

La ministre a réitéré ses excuses, lundi. Mes mots étaient inappropriés, faux, et je comprends maintenant comment ils ont pu contribuer à l’islamophobie et au racisme anti-palestinien .

Au moment où des innocents sont tués, incluant des Palestiniens et Juifs ayant de la famille en Colombie-Britannique, les personnes en situation de pouvoir ont la responsabilité de réunir les gens. Mes commentaires ont plutôt fait le contraire et ont contribué à créer plus de division.