Le RTC critiqué par Bruno Marchand pour 33 900 $ de « tasses corporatives »

Le Réseau de transports de la capitale (RTC) a conclu un contrat de gré à gré de près de 34 000 dollars pour faire l’acquisition de « tasses corporatives » pour le « plan d'entreprise ». La dépense est « difficilement justifiable » selon le maire de Québec qui demande au RTC de « reconsidérer sa décision ».

Autant le maire que la présidente du conseil d’administration du RTC ont exprimé leur désaccord vis-à-vis ce contrat , indique l’attaché de presse du maire Marchand, dans une réponse par courriel.

La dépense a aussi fait sourciller le chef de l’opposition officielle à l’hôtel de ville de Québec, alors que les sociétés de transport seront bientôt soumises à un audit provincial pour évaluer leur performance.

Selon le RTC , il s’agit d’une initiative écoresponsable qui vise à diminuer l’utilisation de gobelets jetables . Les 2000 tasses commandées à une entreprise de Québec seront remises aux employés actuels et aux nouveaux employés pour les cinq prochaines années , ajoute la porte-parole, Raphaëlle Savard, en soulignant que la dépense équivaut à environ 0,01 % du budget annuel .

Une dépense comme celle-là, de la part du RTC, ça tranche un peu avec le message [voulant] que nos sociétés de transport ont besoin d’aide , s’étonne le chef de l'opposition Claude Villeneuve.

Achat des tasses après l'aide de Québec

Les sociétés de transport du Québec, dont le RTC , ont mené un bras de fer avec le gouvernement Legault l'automne dernier pour qu’il éponge une part plus importante de leurs déficits. Une entente est survenue in extremis et le RTC a finalement été en mesure de présenter un budget équilibré pour 2024.

La situation demeure fragile et l’incertitude persiste , disait le directeur général du RTC , Nicolas Girard, lors de la présentation du budget, en soulignant que les sommes du gouvernement provincial ne seraient pas récurrentes.

Ouvrir en mode plein écran Claude Villeneuve, chef de Québec d'abord. (photo d'archives) Photo : Radio-Canada

L’opposition officielle comprend mal comment, à peine une semaine plus tard, le RTC pouvait dépenser 33 900 dollars pour l’achat de tasses.

Je trouve que c’est une dépense un peu frivole et ça contraste un peu avec ce sentiment et ce message-là qu’il y a partout que les sociétés de transport doivent se serrer la ceinture.

Audit de performance

Le RTC devra aussi se soumettre cette année à un audit de performance indépendant commandé par la ministre des Transports. Le chef de l’opposition estime que le moment est mal choisi pour ce genre de dépenses et se questionne sur les choix de priorité et sur la manière dont c’est géré à l’interne au RTC .

Je pense que cette anecdote-là vient démontrer qu’il y a un effort à faire du côté du RTC et il faudrait qu’on fasse le tour des livres.