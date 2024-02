Il y a 10 ans, les 8 et 10 février 2014, aux Jeux olympiques d’hiver de Sotchi, en Russie, le Canada réussit deux doublés sur le podium en remportant les épreuves des bosses féminine et masculine. Revivez en archives les performances époustouflantes de nos skieuses et skieurs acrobatiques.

On s’est tenu la main et je pouvais sentir que vivre ce moment ensemble était unique.

Le 8 février 2014, dès la première journée de compétitions olympiques, les téléspectateurs canadiens ont droit aux exploits des sœurs Chloé et Justine Dufour-Lapointe.

Elles remportent les premières médailles d’or et d’argent du Canada à l’épreuve des bosses.

Le journaliste Jean-Philippe Martin revient sur les descentes des sœurs Dufour-Lapointe.

4:50 Reportage de Jean-Philippe Martin, à Sotchi, en Russie, où les sœurs Dufour-Lapointe ont remporté les médailles d’or et d’argent en ski acrobatique lors des Jeux olympiques d’hiver. Reportage Olivier Lemieux, à Lévis, où parents et amis des sœurs Dufour-Lapointe sont réunis pour célébrer l’exploit. Animation : Pascale Nadeau.

En Coupe du monde, elles ont partagé le podium fréquemment, mais aux Jeux olympiques, elles marquent l’histoire.

Leur sœur aînée Maxime était aussi de la finale et a terminé douzième au classement.

Justine a obtenu un pointage final de 22,44 points et Chloé, elle, une note de 21,66.

Lorsqu’elle aperçoit le tableau indiquant les pointages, Justine Dufour-Lapointe jubile et y va d’une célébration en agrippant ses skis comme une guitare.

Les deux sœurs dament le pion à la favorite de l’épreuve, l’Américaine Hannah Kearney.

On a tellement crié. On est tellement heureux, ça n’a pas de bon sens , raconte la mère des sœurs Dufour-Lapointe.

Le journaliste Olivier Lemieux est ce jour-là à Lévis, où parents et amis des Dufour-Lapointe sont réunis. C’est l’explosion de joie dans la salle.

Deux jours plus tard, le 10 février 2014, les skieurs de bosses réalisent un autre doublé sur le podium.

La récolte est historique, jamais une nation n’avait remporté l’épreuve de bosses masculine et féminine la même année et encore moins réussi deux doublés.

Le journaliste Antoine Deshaies décrit les performances des skieurs dans un reportage présenté au Téléjournal.

2:51 Reportage d’Antoine Deshaies au sujet des médailles en ski acrobatique des athlètes Alexandre Bilodeau et Mikaël Kingsbury qui remportent l’or et l’argent. Animation : Patrice Roy.

Quatre ans après sa performance à Vancouver, le skieur Alexandre Bilodeau répète l’exploit d’aller chercher la médaille d’or en ski de bosses pour les derniers Jeux olympiques de sa carrière.

Mikaël Kingsbury, lui, repart avec la médaille d’argent.

Le skieur québécois Marc-Antoine Gagnon a dû se contenter du quatrième rang.

Kingsbury et Bilodeau s’étaient partagé équitablement les six coupes du monde de la saison 2014.

Mikaël, ce sont ses premiers Jeux olympiques, il ne faut pas qu’il s’en fasse. C’est exceptionnel d’avoir fini deuxième. Je sais qu’il voulait la médaille d’or, mais il va les gagner les deux prochains.

Comme le prévoyait Alexandre Bilodeau, Mikaël Kingsbury ira chercher l’or à Pyeongchang en 2018 et l’argent à Beijing en 2022.

Il est devenu depuis le skieur le plus titré en Coupe du monde.