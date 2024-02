Blanche Israël devient la nouvelle directrice générale des ECMA

L’Association de la musique de la côte Est (ECMA) a nommé sa nouvelle directrice générale. La Marocco-Franco-Canadienne Blanche Israël prendra les commandes dès mars 2024.

Musicienne professionnelle et spécialisée en stratégie culturelle, Blanche Israël est également fondatrice de proScenium Services, un projet avec lequel elle a généré plus de 10 millions $ de recettes publiques et privées tout en soutenant un grand nombre d’artistes et d’organisations.

Je suis avant tout une musicienne , précise-t-elle. Je joue du violoncelle, c’est ce qui m’a mené dans ce milieu. Cette vision-là, de musicienne et d’artiste qui travaille dans le milieu est très importante [pour] reconnaître ce que ça prend.

Après avoir vécu à Montréal, à Toronto et en Europe, Blanche Israël est venue s’installer à Halifax en 2019. Elle a depuis activement travaillé dans le milieu artistique de l’Atlantique.

Les artistes d’ici travaillent d’arrache-pied , constate-t-elle. Ils travaillent tellement fort; ils ont plusieurs emplois en même temps. Je n’en connais pas un seul qui fait juste sa vie de son art. Ce n’est pas évident, ici.

La nouvelle directrice de l' ECMA souhaite avec son nouveau poste aider les artistes de l’Atlantique à bien se positionner dans ce qu’ils font. Selon elle, la solution pour aider les artistes est de leur donner le luxe du temps.

Les artistes ont besoin de temps pour être capable de se poser, créer, se connaître entre eux et collaborer , explique-t-elle. Je pense que le rôle de l’association dans l’avenir serait de commencer à regarder comment est-ce qu’on aide les artistes à avoir le temps, juste le temps. Parce que les artistes savent quoi faire : mais ils n’ont pas nécessairement les ressources.

Une francophone à la barre

Nul doute pour Blanche Israël que sa nomination à la barre des ECMA aidera l’association à bâtir de meilleur pont avec la communauté francophone.

Je suis une des premières directrices générales francophones de l’association et je pense souvent à une amie à moi qui est autochtone qui me disait qu’en fait une reconnaissance territoriale, c’est le fait de parler la langue d’une place , partage-t-elle. Je parle français, mais je parle aussi plusieurs autres langues.

Je sais à quel point quand on apprend une nouvelle langue, on en apprend énormément sur la culture. Sans parler français, ce n’est pas toujours évident de comprendre le milieu de la musique acadienne.

Ce sera toujours difficile parce que ce sont deux cultures distinctes, mais je pense que juste une compréhension des deux côtés, ça aide , poursuit Blanche Israël.

La présidente du conseil d’administration de l’ ECMA , Debbie Mullins, salue l’expérience diversifiée de Blanche Israël et sa connaissance approfondie du paysage culturel du Canada atlantique.

Nous sommes convaincus que son approche novatrice et sa passion pour la musique contribueront grandement à la croissance et au succès de notre communauté musicale , a-t-elle déclaré par communiqué de presse.

Blanche Israël entrera officiellement en poste le 1er mars, peu de temps avant la tenue de la 36ème édition des ECMA , qui a lieu du 1er au 5 mai, à Charlottetown.

Avec des informations de Karine Godin