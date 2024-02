À compter du 1er septembre 2024, la majorité des distances d’admissibilité pour le transport scolaire en Ontario seront doublées en raison de l’application d’une nouvelle formule de financement par le ministère de l’Éducation.

Nouveau seuil d’admissibilité des élèves au transport scolaire Niveau Nouveau seuil Ancien seuil Maternelle / Jardin d'enfants 800 m 400 m De la 1ère à la 3e année 1,6 km 800 m De la 4e à la 8e année 1,6 km 1,6 km De la 9e à la 12e année 3,2 km 1,6 km Source : Consortium de transport des élèves de Thunder Bay

C’est ce qui est annoncé dans un communiqué de presse publié par le Consortium de transport des élèves de Thunder Bay ( CSTSTB ) et dans une lettre envoyée aux parents d’élèves par le Conseil scolaire de district catholique des Aurores boréales ( CSDCAB ).

Craig Murphy, gestionnaire du CSTSTB , estime qu’environ 15 % des élèves de tous les conseils scolaires de Thunder Bay seront touchés par cette mesure.

En septembre 2024, nous n’aurons d’autre choix que de mettre en place ces changements afin de respecter les exigences du Ministère [de l'Éducation].

Ainsi, ajoute-t-il, le nombre d’autobus scolaires pour lesquels nous lançons un appel d’offres correspond à celui financé par le Ministère .

Aussi dans un courriel le service des communications du CSDCAB , précise que, d’après le consortium, 2,7 % de nos élèves seraient concernés par ces nouvelles mesures à la rentrée .

Pour le CSDCAB , cela représente 1,5 % des élèves inscrits à l’École catholique Franco-Supérieur et 4,4 % des élèves inscrits à l’École secondaire catholique de La Vérendrye entre la 9e et la 12e année.

M. Murphy assure comprendre l’inquiétude des parents qui subiront les conséquences de ces changements. Avant d'ajouter: puisque nous ne recevons plus assez de financement, nous ne pourrons pas fournir ces services.

Toutefois, le CSDCAB affirme n’avoir pour l'instant, enregistré aucune réaction de la part des parents d’élèves qui pourraient être touchés par cette situation.

Le Conseil du Grand Nord n'a pas fourni de réponse à nos demandes d'entrevue.

Une formule jugée injuste pour le Nord

Le ministère de l’Éducation a jugé bon d’appliquer une politique uniforme à l’ensemble de la province , déplore M. Murphy.

De toute évidence, nous, dans le Nord, ne partageons pas cette opinion.

Les gestionnaires des consortiums, les directeurs de l’éducation et les conseillers scolaires ont tous, séparément et conjointement , demandé au Ministère d’envisager de porter une attention particulière aux régions du Nord , explique M. Murphy.

Comme différences notables entre le nord et le sud de la province, M. Murphy cite, entre autres, la durée de l’hiver, le manque de trottoirs et le manque de services de transport en commun auxquels certains élèves pourraient avoir recours, surtout au secondaire.

Le service des communications du CSDCAB fait également mention de cette difficulté : Thunder Bay est une ville particulièrement dépourvue de trottoirs .

Ouvrir en mode plein écran Selon la nouvelle formule du ministère de l'Éducation, 4,4 % des élèves inscrits à l’École secondaire catholique de LaVérendrye, entre la 9e et la 12e année, pourraient ne plus avoir droit au transport scolaire. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Miguel Lachance

Les parents peuvent contacter le CSTSTB afin de faire part de conditions qu’ils jugent dangereuses pour leurs enfants lors du trajet à l’école, avance M. Murphy.

Par contre, il soutient que l’ensemble des écoles rurales ne verront aucun changement au transport scolaire justement à cause de conditions jugées dangereuses, autoroutes ou routes sans trottoirs et longées de fossés, entre les écoles et les résidences principales de leurs élèves.

L’attachée de presse du ministre de l’Éducation indique, dans un courriel, qu’ afin de répondre aux besoins uniques du Nord, le cadre de financement :

tient compte des distances qui sont plus importantes à parcourir;

fournit de l’essence supplémentaire;

fournit du financement supplémentaire pour les priorités locales.

Toujours dans sa correspondance, l’attachée de presse du ministre mentionne qu’ En janvier 2024, le ministère a annoncé l’ajout de 6 millions de dollars en subventions pour le transport des élèves, en plus des 6 millions de dollars qui avaient été alloués en juin 2023 .