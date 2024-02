Procès Metallic : les délibérations sont commencées

Le procès pour meurtre au deuxième degré et homicide involontaire de Brandon Metallic entame un dernier droit au palais de justice de New Carlisle. Le jury appelé à rendre un verdict dans cette affaire s'est retiré pour délibérer mardi après-midi.

Les délibérations ont pu débuter vers 14 h 30 mardi après-midi.

Alors que 14 personnes avaient été sélectionnées le 16 janvier dernier, deux jurés excédentaires, qui devaient pouvoir remplacer en cas de besoin, ont été écartés de la délibération par tirage au sort.

Alors que l'ensemble du jury a assisté à tout le procès, six hommes et six femmes auront à établir si l'accusé est coupable des deux chefs d'accusation qui pèsent contre lui, et ce, hors de tout doute raisonnable.

Le juge Guy De Blois a indiqué aux jurés qu'un délai de deux heures sera respecté une fois qu'ils en seront venus à un verdict afin de laisser le temps aux familles des deux victimes de se déplacer au palais de justice pour assister à son annonce.

Brandon Metallic est accusé de l’homicide involontaire d’une jeune fille et du meurtre au second degré d’un homme dans la vingtaine, à la suite d’événements survenus sur le territoire de la communauté mi’gmaw de Listuguj le 15 mai 2021. L’identité des deux victimes est frappée d’une ordonnance de non-publication.

Le magistrat a présenté ses instructions finales au jury avant que celui-ci ne soit isolé. Mardi matin, le juge De Blois a d'abord demandé aux jurés de ne tenir compte que de la preuve présentée au procès, en prenant soin de détecter ainsi que d'écarter leurs préjugés personnels et inconscients.

Le magistrat a rappelé au jury qu'il était le juge des faits qui ont été rapportés au cours des audiences et qu'il devait s'en tenir exclusivement à ceux-ci.

Vous décidez, et non moi, de ce qui arrivera dans ce dossier.

Le juge De Blois a demandé au jury de ne pas considérer de ce qui a pu être relaté dans les médias traditionnels ou les médias sociaux et de ne pas se laisser influencer par l'opinion publique, la sympathie, la peur ou de possibles préjugés.

Il a également rappelé que les jurés devaient en venir à un verdict unanime. Pour ce faire, le jury doit se questionner et établir si l'accusé a intentionnellement tué la victime adulte et si son usage négligent d'une arme à feu a contribué de façon significative au décès de la fillette.

Ouvrir en mode plein écran Brandon Metallic subit son procès devant juge et jury depuis le 16 janvier 2024 au palais de justice de New Carlisle. Cinq semaines étaient prévues, mais les procédures ont finalement été écourtées. (Photo d'archives) Photo : Facebook/Brandon Metallic

Le juge de la Cour supérieure a également rappelé que Brandon Metallic était innocent jusqu'à preuve du contraire et qu'il n'avait pas à prouver son innocence. C'est plutôt la poursuite qui est responsable de prouver la culpabilité de l'accusé, a précisé Guy De Blois.

Publicité

Brandon Metallic toujours absent

Brandon Metallic n'a pas souhaité prendre part activement aux audiences, mardi. Comme ce fut le cas à plusieurs reprises par le passé, il était présent dans sa cellule du centre de détention de New Carlisle, où il pouvait voir et entendre virtuellement ce qui se passait en cour. Il s'est levé à un certain moment mardi matin, mais est demeuré dans son lit, immobile, le reste du temps.

Lundi, la Couronne a présenté un plaidoyer d'une heure afin de convaincre le jury de la culpabilité de Brandon Metallic. L'accusé, qui n'était pas présent en cour, n'a pas souhaité présenter de plaidoirie.

Au total, 22 témoins ont été appelés à la barre avant que la poursuite ne déclare sa preuve close.

L'accusé, qui se représente seul, a renoncé à toute défense. Il a choisi de ne pas présenter de témoin ni de témoigner.