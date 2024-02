Plusieurs citoyens de la région de Magog ont fait l'objet d'une tentative de fraude par texto au cours des derniers jours.

Dans ce message, on indique que vous auriez reçu une contravention en zone scolaire ou dans un stationnement. Par la suite, on vous invite à suivre le lien afin d’y entrer vos renseignements personnels et de faire un paiement d’une petite somme d’argent , indique-t-on dans un communiqué.

C'est un texto frauduleux! Dès que vous cliquez sur le lien, ça vous amène à une page où on cherche à soutirer vos informations personnelles, dont tous vos renseignements bancaires.

La Régie de police de Memphrémagog (RPM) rapelle que ce genre de message vise essentiellement à soutirer vos renseignements bancaires pour ensuite vous dérober d'importantes sommes d'argent .

Les constats d'infraction qui sont valides sont toujours remis en main propre, laissés sur le pare-brise lorsqu'il est question de stationnement ou envoyés par courrier recommandé. La RPM avise par ailleurs les citoyens fautifs que, s'ils n'ont pas payé leur amende dans les délais, la Cour municipale communiquera avec eux uniquement par courrier.