Les femmes entrepreneures demandent plus de ressources

À la suite d’un ensemble de sondages, le Centre pour les femmes entrepreneures, le PARO, est parvenu à la conclusion que les femmes entrepreneures sont à risque d’épuisement professionnel, en plus d’autres problèmes liés à la santé mentale.

Renée Gendron, coordonnatrice principale de la région de l’Est ontarien avec le PARO , souligne qu’après la pandémie, plusieurs services ont été coupés, alors que l’inflation n’a cessé de grimper. Une situation pesante qui a donné à la femme plus de tâches à accomplir et plus de responsabilités.

8 % des 147 femmes qui ont répondu au sondage indiquent avoir des difficultés d’accès aux services de garderie.

Selon Statistique Canada, 57 % des parents ont de la difficulté à trouver des garderies dans leur collectivité et 46 % n’en trouvent pas qui sont abordables, une source de stress pour certaines femmes entrepreneures.

C’est extrêmement difficile. Tu veux bien amener tes enfants à la garderie pour travailler, mais tu ne peux pas parce qu’il n’y a pas de place ce qui rend l’expérience plus éprouvante , souligne Noémie Rodrigue, propriétaire et fondatrice de Sweet and Salty Charcuterie à Timmins.

Ouvrir en mode plein écran Noémie Rodrigue suggère également l’établissement de sessions d’informations concernant les ressources disponibles pour les femmes entrepreneures. Photo : Avec la permission de Noémie Rodrigue

Pour sa part, Denise Regaudie, propriétaire de Huckleberries Chocolatiers, indique qu'un autre obstacle se situe au niveau des prêts et allocations qui ne sont pas toujours adaptés aux modèles d’entreprises.

Les banques et autres institutions ne nous prennent pas nécessairement au sérieux. J’ai l’impression que je dois toujours prouver plus que les autres pour être considérée , précise-t-elle.

Toujours selon des données de Statistique Canada, 85,4 % des entreprises qui appartiennent à des femmes sont des petites et moyennes entreprises.

Bien que le gouvernement ait établi un système d’allocations qui cible uniquement les femmes entrepreneures, celui-ci ne tient pas compte des microentreprises, et/ou des entreprises indépendantes, même si elles sont les modèles principaux d’entreprises des femmes.

Je pense que ne pas avoir d’employés en ce moment me bloque, mais je n’ai pas les moyens d’embaucher du personnel.

Mme Regaudie explique qu’après la pandémie, elle n’a pas non plus eu accès aux allocations gouvernementales, et a dû utiliser toutes ses économies pour rester à flot.

L'impact sur la santé mentale

En raison des défis particuliers auxquels font face les femmes entrepreneures, le rapport du PARO invite à rendre plus de services axés sur la santé mentale accessibles, surtout dans les collectivités éloignées et rurales du Nord, où les délais d’attente sont très longs, si jamais les services existent.

C’est vraiment une question de dépression, d’anxiété aussi bien que de stress… il y a vraiment une lourde charge mentale placée sur les femmes , explique Mme Gendron.

Mme Regaudie affirme souvent profiter des conversations avec ses clients pour relativiser et se remettre au travail.

Je me sentais souvent vaincue. Sans les notes, messages et appels de mes clients, j’aurais probablement fermé boutique.

De son côté, Noémie Rodrigue souligne que l'exercice physique l'aide à oublier le stress du travail, mais réitère l'importance d'avoir accès à des services appropriés.

Lorsqu'on devient des entrepreneures, parfois le stress devient insurmontable et on a besoin de parler avec d'autres personnes , dit-elle.

Un besoin de meilleurs services

Mme Regaudie souhaite que le gouvernement fasse plus de concessions en évaluant les demandes en particulier celles des femmes qui doivent se battre tous les jours.

Pour sa part, Mme Rodrigue précise qu’elle a reçu beaucoup de soutien de la part de la Corporation du développement économique de Timmins entre autres.

Elle souligne toutefois la longueur des processus administratifs de la part de la ville dans l’accomplissement de ses tâches, et suggère l’établissement de sessions d’informations gouvernementales concernant les ressources disponibles pour les femmes entrepreneures.