Saisie de stupéfiants à Duparquet : un homme de 57 ans arrêté

La Sûreté du Québec a de nouveau frappé vendredi dernier (le 2 février) dans sa lutte contre le trafic de stupéfiants en Abitibi-Témiscamingue, cette fois à Duparquet.

Un homme de 57 ans a été arrêté au cours de cette perquisition effectuée dans une résidence de la rue La Sarre à Duparquet, en Abitibi-Ouest, selon ce que rapporte la SQ.

Le suspect a plus tard été libéré et devrait revenir devant le tribunal à une date ultérieure pour la suite des procédures judiciaires. Il pourrait faire face à des accusations reliées au trafic de stupéfiants de même qu'à des accusations en vertu de la Loi concernant l’impôt sur le tabac, indique la Sûreté du Québec.

Celle-ci précise que cette opération a permis aux policiers de saisir de la cocaïne, près de 200 cigarettes de contrebande, plus de 300 grammes de cannabis illicite, plus de 250 comprimés de méthamphétamine, plus de 700 comprimés de médicaments sous ordonnance, du matériel servant à la vente de stupéfiants et plus de 500 dollars en argent canadien.

La SQ rappelle que tout renseignement relatif au trafic ou à la production de stupéfiants ainsi que sur la contrebande de tabac peut être communiqué en tout temps, de façon confidentielle, à la Centrale de l’information criminelle, au 1 800 659-4264.