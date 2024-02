Une violente tempête frappe Los Angeles de plein fouet

Une puissante tempête s’abat lundi sur le sud de la Californie, déversant des quantités records de pluie et causant des inondations et des coulées de boue. La situation est « particulièrement dangereuse », prévient le service météorologique américain (NWS), alors que davantage de précipitations sont attendues.

Une rivière atmosphérique, la deuxième en quelques jours, balaie lentement le sud-ouest des États-Unis et cause depuis dimanche des pluies incessantes sur la région de Los Angeles, où plus de 25 centimètres de pluie sont tombés, selon le NWS . Un nouveau record de 10,41 centimètres de pluie a été établi dans le centre-ville de Los Angeles.

Des alertes de crues soudaines sont lancées depuis lundi matin dans plusieurs secteurs de la ville, touchant environ 1,4 million de personnes. Les régions montagneuses et les canyons des comtés de Monterey, Santa Barbara, Ventura et Los Angeles ont été touchés par des ordres d'évacuation. Les vents violents sont aussi de la partie : des rafales dépassant 100 km/h ont été enregistrées.

Des coulées de boue ont emporté des débris et des véhicules à Los Angeles. Photo : Associated Press / Marcio Jose Sanchez

Selon le site PowerOutage.us, plus de 400 000 foyers étaient privés d'électricité lundi après-midi. Des coulées de boue ont emporté des débris et des rochers, endommageant plusieurs maisons, notamment sur les collines d'Hollywood et dans les montagnes de Santa Monica. La tempête a inondé plusieurs rues et abattu des arbres. Deux personnes sont mortes écrasées par des arbres tombés.

Le gouverneur de la Californie, Gavin Newson, a déclenché l’état d’urgence dans huit comtés, dont ceux de Los Angeles, Orange, San Diego et Santa Barbara. C'est une tempête majeure, avec des conséquences dangereuses qui peuvent menacer des vies , a-t-il déclaré.

Les vents violents ont fait tomber de nombreux arbres, causant d'importants dommages en Californie. Photo : Reuters / DAVID SWANSON

Le service météorologique prévoit jusqu'à 20 centimètres de précipitations sur la côte et les vallées de Californie du Sud, et jusqu'à 35 centimètres sur les contreforts et les montagnes. La pluie ne devrait pas cesser complètement avant vendredi. Les dangers de cette tempête ne sont toujours pas derrière nous , a prévenu la cheffe du service incendie de Los Angeles, Kristin Crowley.

Les écoles du conseil scolaire Los Angeles Unified sont demeurées ouvertes lundi matin, à l'exception de deux établissements. Les cours ont été annulés dans le comté de Santa Barbara.

Ces fortes précipitations sont tombées sous forme de neige dans les montagnes. La station de ski Mammoth, la plus haute de la Californie, déclare avoir reçu près d'un mètre de neige dans les dernières 48 heures.

Ces rivières atmosphériques, aussi appelées pineapple express , qui s'abattent sur la Californie ont aussi malmené l'État durant l'hiver 2022-2023. Plus d'une douzaine de ces panaches d'air chaud et humide circulant rapidement en provenance de l'équateur avaient balayé le sud-ouest des États-Unis.

Avec les informations d'Associated Press, de l'AFP, du New York Times et du Los Angeles Times