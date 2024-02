Une Manitobaine bouleversée par le report de l’élargissement de l’aide médicale à mourir

Cathy Van Buskirk, une Manitobaine qui souffre de problèmes de santé mentale complexes et débilitants, se dit bouleversée par la décision du gouvernement fédéral de reporter l’admissibilité des personnes souffrant de troubles de santé mentale sévères au régime d’aide médicale à mourir.

Dans un premier temps, le gouvernement fédéral avait indiqué que les conditions d'admissibilité à l'aide médicale à mourir seraient élargies en mars 2024. Le ministre fédéral de la Santé, Mark Holland, a cependant récemment présenté un projet de loi qui reporterait ce projet d’élargissement à mars 2027.

Le cerveau est une partie de l'anatomie et c'est mon cerveau qui est malade , affirme Cathy Van Buskirk. Je devrais avoir le droit de mourir en paix avec ma famille à mes côtés, comme n'importe quel autre Canadien atteint d'une maladie grave.

La femme de 56 ans qui souffre de dysmorphie corporelle, d’un trouble obsessionnel compulsif (TOC), de dépression et d’anxiété, avait espoir de pouvoir mettre fin à ses souffrances comme elle l’entend, grâce à l'élargissement des critères d'admissibilité à l'aide médicale à mourir.

Elle estime que le délai annoncé par Ottawa exclut et stigmatise une tranche de la population qui est déjà vulnérable.

Le gouvernement ne fait qu'aggraver la situation en ne nous reconnaissant pas et en ne nous incluant pas.

Ma maladie me cause beaucoup de douleur et de souffrance, tout comme quelqu'un qui souffrirait d'une maladie physique , affirme-t-elle.

Cathy Van Buskirk raconte qu'au fil des années elle a subi 12 traitements par électrochocs et 12 perfusions de kétamine.

Publicité

Elle a aussi suivi une thérapie cognitivo-comportementale, de nombreuses séances de psychothérapie, une thérapie d'exposition et elle a passé une semaine dans un service psychiatrique en plus d'avoir reçu d'autres traitements pour tenter de soigner ses troubles mentaux.

Cathy Van Buskirk ajoute que cela fait cinq ans que les traitements ne fonctionnent plus pour elle.

Cette dernière a maintenant du mal à sortir de chez elle et affirme qu'elle n'aime plus faire ses anciennes activités préférées, comme la lecture, le jardinage, les voyages et la prière.

La résidente de Brandon dit avoir tenté de se suicider à trois reprises, des incidents traumatiques pour elle et sa famille.

Je ressens un profond sentiment de perte et de tristesse chaque jour de ma vie. Rien ne m'apporte la joie, le bonheur ou la paix , explique-t-elle.

Publicité

Un élargissement qui suscite des inquiétudes

Selon Mark Holland, la décision de renvoyer l'extension du régime après les prochaines élections fédérales a été prise pour s'assurer que le système de santé soit prêt et que le personnel soit correctement formé.

Cette décision fait suite aux recommandations d'une commission parlementaire avertissant qu’il y aurait trop de travail à faire pour préparer le système de santé avant l’adoption du projet de loi.

Le chef du département de psychiatrie à l'Université du Manitoba et directeur médical du programme de santé mentale de l'Office régional de la santé de Winnipeg, Jitender Sareen, estime que l'élargissement du régime d’aide médicale à mourir suscite des inquiétudes.

Ouvrir en mode plein écran Le directeur médical du programme de santé mentale de l'Office régional de la santé de Winnipeg, Jitender Sareen, estime qu'il faut reporter indéfiniment l'élargissement de l'aide médicale à mourir pour ce qui concerne les troubles de santé mentale. Photo : Radio-Canada / Megan Goddard

Il est l'un des titulaires de chaires de recherche en psychiatrie qui demande que l’élargissement du régime soit indéfiniment retardé, car il estime qu'il n'y a pas de preuves scientifiques pour guider le programme sur les questions de santé mentale et de toxicomanie.

Il devient difficile de dire, surtout dans le cas des maladies mentales, qui va remettre et qui ne se remettra pas.

D’après le médecin, il faudrait plus de trois ans pour que les normes cliniques appropriées soient mises en place.

Selon lui, le Canada doit investir davantage dans les services de santé mentale et d'aide aux personnes atteintes de toxicomanie.

Il y a une telle inégalité dans l'accès aux services de santé mentale et de traitement des dépendances, en particulier pour les communautés rurales et les Premières Nations, et cette inégalité va encore s'aggraver , affirme-t-il.

Nous n'avons pas consacré suffisamment d'énergie et de temps à aider, à avoir ces dialogues interprovinciaux, fédéraux et communautaires sur la manière de rendre la psychothérapie disponible, sur la manière d'assurer un accès équitable aux soins en matière de toxicomanie , ajoute Jitender Sareen.

Selon Santé Canada, 13 241 personnes ont bénéficié de l’aide médicale à mourir en 2022, ce qui représente une hausse de 31,2 % par rapport à 2021.

Depuis l'introduction de la loi fédérale en 2016, 44 958 personnes ont bénéficié du régime, selon le ministère.

Avec les informations de Chelsea Kemp