Une situation qui préoccupe les travailleurs forestiers de la région

La situation actuelle préoccupe beaucoup les travailleurs forestiers de l’Abitibi-Témiscamingue.

C’est ce que laisse entendre le directeur québécois du syndicat Unifor, Daniel Cloutier, qui est de passage à Amos aujourd’hui [lundi] dans le cadre de sa tournée provinciale.

La demande du Forestier en chef de réduire la récolte de bois à la suite des feux de forêt, la stratégie de protection du caribou à venir et les tables de réflexion sur l’avenir de la forêt sont autant de sources potentielles de rationalisation dans l’industrie forestière.

Daniel Cloutier s’inquiète par exemple que dans le cadre de la consultation sur l’avenir de la forêt, on ne retrouve rien au sujet des travailleurs, qui sont pourtant sur la ligne de front.

Ce qu'on souhaite, c’est un équilibre. Oui pour une opération durable en forêt afin de maintenir ça pour des générations à venir, pour maintenir des emplois pour des générations à venir, mentionne-t-il. Nous sommes convaincus qu’il y a des façons de le faire en étant conforme à toutes les normes environnementales et assurer la survie de tout ça, mais en même temps, il faut être capable d’en tirer un retour économique, être capable d’assurer des emplois.

Un conflit à régler

Unifor presse aussi Ottawa à régler rapidement le conflit du bois d'œuvre, qui prive l’industrie forestière canadienne de milliards de dollars alors qu’il lui faudrait investir dans la modernisation de ses usines.

Il me semble que c’est une priorité. Il faudrait que le gouvernement fédéral s'y adresse pendant que le gouvernement provincial devrait imaginer un plan forestier qui tient compte également de l’apport de la main-d'oeuvre, de la nécessité , soutient Daniel Cloutier.

Il y a des choses bizarres : à certains endroits, on a des pénuries de main-d'oeuvre, pendant qu'à d’autres endroits, on a des quarts de travail arrêtés. Ces questions de main-d'oeuvre, de rétention et de maintien d’emplois à long terme devraient préoccuper le gouvernement aussi , affirme-t-il.

Unifor représente environ 2250 travailleurs dans la région, dont 88 % œuvrent au sein du secteur forestier.