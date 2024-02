Fredericton invite les résidents à signaler les dégâts de la tempête du 10 janvier

Près d’un mois après la violente onde de tempête qui a frappé les côtes du nord du Nouveau-Brunswick, la province appelle les résidents à signaler les dommages subis.

La puissante tempête hivernale du 10 janvier a causé de nombreux dégâts, emportant des dunes et des segments de côtes entières principalement dans la Péninsule acadienne.

Depuis lundi, les résidents peuvent signaler ces dégâts matériels via le site internet de l’Organisation des mesures d’urgence (Nouvelle fenêtre) ou par téléphone. Les propriétaires fonciers, les petites entreprises et les organismes sans but lucratif ont jusqu’au 15 mars pour les signaler.

Cette étape est essentielle pour déterminer si les critères en vue de l’établissement d’un Programme d’aide financière en cas de catastrophe sont remplis , écrit la province dans un communiqué publié lundi.

Ouvrir en mode plein écran La tempête du 10 janvier a grugé une partie du terrain de cette maison située à Pigeon Hill. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Denis Mazerolle

Fredericton rappelle aux résidents qu’ils doivent communiquer avec leur compagnie d’assurance pour signaler les dommages, prendre des photos des dégâts, conserver les reçus de toute réparation ou tout achat d’articles de remplacement. Enfin, la province leur demande de compter le nombre d’heures passées à nettoyer leur domicile.

En décembre dernier, suite au passage d’une violente tempête de vent dans l’ouest du Nouveau-Brunswick, la province avait mis moins de cinq jours à ouvrir à la population ce signalement des dommages.

Des maires de la Péninsule acadienne ont été contrariés de la réponse du gouvernement suite au passage de l’onde de tempête.

Kassim Doumbia, maire de Shippagan, affirmait à la fin du mois de janvier qu’aucun ministre n'était venu sur place pour constater les dégâts.