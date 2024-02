La CAQ se remet à payer Meta pour de la publicité

Après avoir vertement critiqué et accusé Québec solidaire (QS) et le Parti libéral du Québec (PLQ) de manquer de solidarité, la Coalition avenir Québec (CAQ) fait volte-face et recommence à acheter de la publicité sur Facebook et Instagram.

La décision de Meta de bloquer les nouvelles canadiennes de ses plateformes Facebook et Instagram, l'été dernier, a provoqué un important mouvement de boycottage dont faisait partie la CAQ .

Lors de l'élection partielle dans Jean-Talon, QS et le PLQ avaient décidé d'acheter de la publicité sur les plateformes de Meta, ce qui avait soulevé l'ire du premier ministre François Legault.

C'est quand même spécial que Québec solidaire ne soit pas solidaire des journalistes et des médias québécois. [...] Je trouve ça vraiment déplorable. [...] Québec solidaire devrait changer de nom , avait-il alors lancé.

Meta bloque les contenus canadiens en raison de l'adoption du projet de loi C-18 à la Chambre des communes en juin dernier qui force les géants du web à verser des redevances aux médias canadiens.

Bras de fer entre les géants du web et Ottawa Consulter le dossier complet Bras de fer entre les géants du web et Ottawa Consulter le dossier complet Suivre Suivre

La directrice générale de la CAQ , Brigitte Legault, justifie la décision de son parti en arguant qu'il est plus difficile d'aller rejoindre les gens de 18 à 40 ans dans les médias traditionnels. Il y a des tranches d'âge complètes et des endroits qui ne sont pas desservis , a-t-elle indiqué à La Presse canadienne.

On retrouve par exemple une publicité affirmant que le gouvernement de la CAQ a réduit les formulaires de soins à domicile. Moins de paperasse, plus de services efficaces , peut-on lire dans la publication datant du 22 janvier dernier et diffusée sur Facebook et Instagram.