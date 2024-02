Un Russe bat le record mondial du temps passé dans l’espace

Le cosmonaute russe Oleg Kononenko a battu le record du monde du plus grand nombre de jours cumulés passés dans l'espace, a rapporté l'agence spatiale russe Roscosmos.

L'homme de 59 ans a désormais passé plus de 878 jours et 12 heures dans l'espace, dépassant ainsi son compatriote russe Guennadi Padalka, qui avait établi le précédent record de 878 jours, 11 heures, 29 minutes et 48 secondes en 2015.

M. Kononenko a effectué cinq voyages vers la Station spatiale internationale (SSI), remontant à 2008.

S'adressant à l'agence de presse russe TASS, l'ingénieur a déclaré que chaque voyage vers la Station nécessitait une préparation minutieuse en raison des améliorations constantes de la Station, mais que la vie de cosmonaute était un rêve d'enfant devenu réalité.

Je vole dans l'espace pour faire ce que j'aime, pas pour établir des records. Je rêve et aspire à devenir cosmonaute depuis que je suis enfant. Cet intérêt – la possibilité de voler dans l'espace, de vivre et de travailler en orbite – me motive à continuer à voler.

Ouvrir en mode plein écran La NASA prévoit que la fin des opérations sur la SSI aura lieu vers l’année 2030. Photo : Reuters / Handout

Le voyage actuel de M. Kononenko vers la SSI a commencé le 15 septembre 2023, lorsqu'il s'est lancé aux côtés de l'astronaute de la NASA Loral O'Hara et de son compatriote de Roscosmos, Nikolaï Tchoub. À l'issue de cette expédition, le cosmonaute devrait devenir la première personne à cumuler 1000 jours dans l'espace.