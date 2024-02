Les 3100 membres de l’Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS) du Saguenay-Lac-Saint-Jean se prononcent cette semaine sur l’entente de principe intervenue avec le gouvernement du Québec et les syndicats du Front commun.

Des assemblées sont prévues ce soir, demain et mercredi. L’exécutif syndical recommande l’acceptation. Plusieurs syndiqués dans d’autres secteurs ont voté favorablement. La situation ne devrait pas influencer les membres qui ne se sont pas encore prononcés selon la représentante nationale de l’APTS dans la région, Karine Ferland.

C’est impossible avec les réseaux sociaux aujourd’hui et comment l’information circule de maintenir des résultats de vote. De toute façon, les membres veulent le savoir à mesure, sur les gens qui se prononcent. Est-ce que ça influence? Peut-être un peu. Mais ils ont toujours voté dans ce contexte là. La conjoncture extérieure fait partie de la réflexion , a-t-elle indiqué en entrevue à l'émission C'est jamais pareil.

Même si tous les membres ont reçu les documents explicatifs de l’entente au début du mois de janvier, Karine Ferland s’attend à ce que les séances durent entre trois et quatre heures. Elle croit que le taux de participation devrait osciller autour de 40 %.

Cette entente prévoit notamment une augmentation de salaire de 17,4 % sur cinq ans.

Pour que l’entente soit entérinée, 50 % des 420 000 membres du Front commun au Québec doivent voter favorablement. Le Front commun s’est donné un mois, du 15 janvier au 19 février, pour présenter l’entente aux membres.