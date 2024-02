La Couronne présente sa plaidoirie, Brandon Metallic demeure muet

Les dés sont jetés au procès de Brandon Metallic. La procureure aux poursuites criminelles et pénales a livré sa plaidoirie lundi matin, mais l’homme de 31 ans de Listiguj, accusé de double homicide, a refusé d’en faire autant.

Accusé du meurtre au second degré d'un homme et de l'homicide involontaire d'une fillette à Listuguj, pour des événements qui se sont produits le 15 mai 2021, Brandon Metallic, qui n’a pas d’avocat, a une fois de plus refusé de se présenter en cours lundi matin.

Après avoir renoncé à appeler des témoins à la barre pour assurer sa défense, il a choisi de ne pas présenter de plaidoirie.

Grâce à la caméra placée devant sa cellule du centre de détention de New Carlisle, pour lui permettre de suivre son procès à distance, il a été possible d’apercevoir l’accusé, couché et quasi immobile, sous ses couvertures durant toute la plaidoirie de la Couronne.

L’identité des deux victimes, une fillette et un homme dans la vingtaine, est frappée d’une ordonnance de non-publication.

De son côté, la procureure aux poursuites criminelles et pénales, Me Florence Frappier-Routhier, a plaidé durant une heure, devant les jurés, pour tenter de les convaincre de la culpabilité de l'accusé.

Liens entre les témoignages d'experts et un témoin occulaire

Dans sa plaidoirie, la procureure a notamment insisté sur le fait que le témoignage de Kennedy Martin, le seul témoin qui affirme avoir vu Brandon Metallic tirer deux fois sur la victime plus âgée, concordait en dix points avec l'opinion de nombreux témoins appelés à la barre par la Couronne ainsi qu'avec l'enregistrement d'une caméra de surveillance posée sur la maison voisine.

Kennedy Martin avait notamment raconté avoir vu Brandon Metallic tiré à deux reprises dans le thorax de la victime adulte, alors que celle-ci se trouvait dans le salon, et qu’environ trois mètres de distance les séparaient. Mme Martin avait ensuite indiqué avoir quitté la maison par la suite.

Selon elle, l'autre victime, une fillette, était dans la salle de bain, vivante, lorsqu'elle est sortie de la maison.

Kennedy Martin a allégué avoir vu Brandon Metallic tirer des deux victimes le 15 mai 2021, dans sa résidence du chemin Riverside Ouest à Listuguj.

Au cours du procès, une pathologiste judiciaire a affirmé que la victime adulte était morte de deux tirs d’arme à feu qui ont traversé son abdomen. Une biologiste judiciaire a expliqué que le sang qui se trouvait en grande quantité dans le salon était celui appartenant à cette même victime.

Me Frappier Routhier a insisté sur le fait que l'arme semi-automatique sur laquelle une autre experte indique avoir prélevé l'empreinte digitale de Metallic requiert plusieurs étapes de chargement avant le tir, ce qui soutient l'aspect meurtrier et volontaire du geste envers la victime adulte.

Elle a aussi rappelé qu’un témoin, Peter Martin, avait raconté avoir eu un échange téléphonique avec Brandon Metallic dans lequel l’accusé se serait excusé d’avoir tiré la victime et aurait mentionné par la suite que cette victime aurait auparavant tenté de l’empoisonner.

La procureure aux poursuites criminelles et pénales, Me Florence Frappier-Routhier, a livré une plaidoirie d'une heure pour tenter de convaincre les jurés de la culpabilité de Brandon Metallic.

La procureure a demandé aux 14 jurés de réfléchir à l’aspect volontaire du geste et à l'état d’esprit de l'accusé.

Est-ce que l’accusé avait l’intention de tuer [la victime adulte]? , a-t-elle questionné. Les gens savent habituellement les conséquences de leurs actes, c’est ce qu’on appelle le bon sens. Quelles sont les conséquences prévisibles de tirer dans le haut du corps de quelqu'un à deux reprises?

Peut-on tirer, deux fois, sans en avoir l’intention? , a aussi demandé Me Florence Frappier-Routhier.

Mort de la fillette : un geste mortel, mais involontaire plaide la Couronne

Concernant la mort de la fillette, la procureure aux poursuites criminelles et pénales a mis l'accent sur la façon négligente dont l'accusé aurait utilisé l'arme en tirant du sous-sol, tandis que l'enfant se trouvait à l'étage.

Est-ce que manipuler ainsi une arme semi-automatique chargée, avec la présence [d'un enfant] à l'étage est dangereux? , est l’une des questions lancées par Me Frappier-Routhier aux 14 jurés pour alimenter leur réflexion en vue des délibérations.

Elle a rappelé qu’une experte en balistique a démontré qu'une balle avait traversé le plancher de la salle de bain et qu'une biologiste judiciaire est d’avis que la fillette avait été atteinte par un tir pendant qu’elle se trouvait dans cette pièce, devant le lavabo, en raison de la présence abondante de son sang.

Des fragments de projectile ont aussi été retrouvés dans le corps de la fillette par une pathologiste judiciaire.

Un projectile retrouvé dans la maison de Listuguj où s'est produit le double homicide de Listuguj.

Me Frappier-Routhier a rappelé aux jurés que personne n’avait été témoin de la mort de la fillette, mais l'avocate du ministère public est d'avis que les nombreux éléments de preuve circonstancielle soutiennent la thèse de l'homicide involontaire.

Questionnez-vous pour savoir si vous êtes en accord avec ces éléments? Croyez-vous que les experts qu’on a entendus sont fiables? , a demandé la procureure aux jurés. Pouvez-vous infirmer que [la jeune victime] a été tirée à partir du sous-sol, dans la salle de bain? , a questionné la procureure de la poursuite.

Les 14 jurés ont écouté attentivement la plaidoirie de la Couronne. Certains d’entre eux ont même semblé acquiescer aux arguments de la procureure par des hochements de tête.

Prochaines étapes : instructions et délibérations

L'étape des plaidoiries étant maintenant terminée. Le juge va donner ses instructions au jury mardi matin, dès 10 h. Cette étape devrait se terminer en après-midi.

Les jurés seront ensuite séquestrés pour délibérer sur la culpabilité ou non de Brandon Metallic et rendre un verdict.