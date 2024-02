1 décès sur 10 est lié à l’aide médicale à mourir au Bas-Saint-Laurent

Le nombre de recours à l'aide médicale à mourir a fait un bon de 48 % en un an au Bas-Saint-Laurent. Cela représente l'une des hausses les plus importantes observées au Québec, alors que la moyenne, pour l'ensemble de la province, s'élève à 42 %.

Les dernières données collectées par le Centre intégré de santé et de services sociaux (CSSS) du Bas-Saint-Laurent montrent que 228 personnes ont reçu l'aide médicale à mourir entre le 1er avril 2022 et le 31 mars 2023 dans la région, comparativement à 154 personnes l'année précédente.

Ouvrir en mode plein écran Davantage de personnes ont eu recours à l'aide médicale à mourir au Bas-Saint-Laurent en 2022-2023. Photo : Radio-Canada

En 2022-2023, quasiment un décès sur dix dans la région était lié à l'aide médicale à mourir, soit 9,7 % des décès, ce qui fait du Bas-Saint-Laurent la deuxième région où le taux a le plus augmenté au Québec, après Lanaudière.

Publicité

Une importante croissance des demandes

Les membres de la Commission sur les soins de fin de vie sont surpris de ces chiffres. Nous nous attendions à ce qu’il y ait un aplatissement de la croissance de la courbe de l’aide médicale à mourir et c’est encore une croissance exponentielle , affirme son président, Michel Bureau. Il avoue ne pas avoir véritablement d'explication concernant cette augmentation.

La Commission projetait une évolution similaire à celles de la Belgique et des Pays-Bas, qui ont été les premiers pays à légaliser l’euthanasie, en 2002. Selon le site web du Service public fédéral de santé publique de la Belgique, l’augmentation du nombre de recours de l’aide médicale à mourir dans le pays a été de 10 % entre 2020 et 2021. Aux Pays-Bas, les chiffres des commissions régionales de contrôle de l’euthanasie affichent une hausse de 10,5 % pour la même période.

Nous, dès l'ouverture du régime, la croissance année après année a été à 30 % par année et la dernière année, à 42 %. Nous nous attendions à avoir un profil qui ressemblait à celui des pays qui vivent cela depuis 20 ans et ce n’est pas cela qui se passe , exprime Michel Bureau.

Le Dr Georges L’Espérance, président de l'Association québécoise pour le droit de mourir dans la dignité, se dit satisfait que la population ait recours à cette aide à la fin de leur vie. Pourquoi pas 10 %, 15 % de gens qui décident de prendre leur destinée finale en main et d’avoir des derniers jours confortables? , argue le médecin.

S’il y a une augmentation, c’est que les lois sont mieux connues des patients et des soignants.

Ouvrir en mode plein écran Georges L'Espérance, président de l'Association québécoise pour le droit de mourir dans la dignité. Photo : Radio-Canada

Évolution des mœurs et vieillissement de la population

Les membres de la Commission sur les soins de fin de vie évoquent plusieurs pistes de réflexion pour comprendre le phénomène. Les médecins qui pratiquent l'aide médicale à mourir ont été sondés à ce sujet. Les malades ne veulent pas souffrir pour rien, selon les médecins. Ils veulent contrôler leur mort et c’est une autodétermination qui est assez nouvelle et qui n’existait pas chez les Hollandais ou les Belges , explique le président de la commission, Michel Bureau.

On vit dans une société aujourd’hui où les chartes des droits disent que vous avez le droit de décider pour vous-mêmes.

La baisse de l'influence de l'église dans les mœurs de la population est également mise en avant pour tenter d'expliquer la hausse du recours à l'aide médicale à mourir.

Publicité

Michel Bureau évoque, parallèlement, un très long débat sur ce dossier entre 2008 et 2014 au Québec, avant l’entrée en vigueur de la loi, en 2015. C’était un débat très harmonieux. Alors quand la loi se met en route, tout ce monde-là qui voulaient contrôler leur mort, et bien un certain nombre ont demandé l’aide médicale à mourir , explique Michel Bureau.

Difficile aussi de trouver une explication concernant l’augmentation du recours à l’aide médicale à mourir spécifiquement au Bas-Saint-Laurent. La population vieillissante fait partie des facteurs qui ont pu influencer cette hausse. Selon l'Institut de la statistique du Québec, le Bas-Saint-Laurent se trouve au deuxième rang des régions où la population est la plus âgée. Or, 72 % des personnes qui ont eu recours à l'aide médicale à mourir avaient 70 ans et plus. Mais les avis divergent sur cette raison.

Le Dr Georges L’Espérance reconnaît qu’il s’agit là d’une donnée importante à prendre en considération. Qui dit population vieillissante, dit forcément plus de pathologies de l'âge, plus de cancers, plus d'insuffisances cardiaques et respiratoires, etc. et donc une proportion plus élevée de patients qui demandent l'aide médicale à mourir , fait valoir le médecin.

Le Dr Michel Bureau tempère cette idée. L’âge va expliquer un très petit pourcentage de plus, mais n’expliquera pas la variation entre le Bas-Saint-Laurent et Montréal , affirme le président de la commission des soins de vie. À Montréal, la proportion de recours à l'aide médicale à mourir est de 4,5 %, un pourcentage qui est deux fois plus élevé au Bas-Saint-Laurent.

Le Dr L’Espérance estime par ailleurs que le nombre de personnes qui ont recours à l'aide médicale à mourir à domicile devrait augmenter dans les prochaines années.

Lieux où l’aide médicale à mourir a été administrée Milieu hospitalier 55 % Domicile 30 % CHSLD 8 % Maisons de soins palliatifs 5 % Autres 2 % Ces chiffres sont pour l’ensemble de la province. Aucune donnée régionale n’a été fournie par le CISSS du Bas-Saint-Laurent par souci de confidentialité. Source : Rapport de la Commission sur les soins de fin de vie

Il souligne par ailleurs que l’offre pour l’aide médicale à mourir est présente depuis quasiment le tout début de loi au Bas-Saint-Laurent, notamment dans l’ouest du territoire, à Rivière-du-Loup, à Trois-Pistoles et au Témiscouata.

Sur le plan provincial, un programme de recherche financé par Québec sera lancé dès le printemps prochain, pour tenter de mieux comprendre l'aide médicale à mourir dans la province. Les résultats devraient être connus fin 2027.