Au moins 400 infirmières par an sont blessées au travail à Terre-Neuve-et-Labrador

Des données de Workplace NL révèlent que depuis 2016, entre 400 et 450 infirmières par an ont été victimes d’un accident du travail Terre-Neuve-et-Labrador. Un bilan très inquiétant, selon leur syndicat.

L’agence responsable du régime provincial d’indemnisation des accidents du travail précise que la pire année a été 2018, où l’on en a recensé 450.

Ces chiffres sont ahurissants , déplore la présidente du Syndicat des infirmières immatriculées de Terre-Neuve-et-Labrador, Yvette Coffey, qui affirme que le nombre total d’accidents du travail est probablement pire que celui comptabilisé par Workplace NL.

Nous ne disposons même pas de statistiques précises, parce que beaucoup d’infirmières ne demandent même pas d’indemnisation , précise Yvette Coffey. Elles utilisent leurs congés de maladie.

La raison, c’est que les congés pour accident du travail ont un impact important sur les revenus des infirmières. Chaque blessure vous oblige à vous absenter du travail et à recevoir essentiellement la moitié de votre salaire , note-t-elle.

Les accidents qui sont rapportés à Workplace NL sont de surcroît souvent les plus sévères et les blessures les plus graves.

Création d’un comité de sécurité

La profession d'infirmière est connue pour être physiquement exigeante. Ces travailleuses doivent aider les patients à manger, retourner les patients et changer des couches, pour ne nommer que quelques exemples.

En plus des risques physiques liés au métier, le syndicat dit également s’inquiéter des épisodes de violence auprès des infirmières.

Afin de réduire le nombre de blessures en milieu de travail, le syndicat réclame depuis longtemps la création d’un conseil indépendant sur la sécurité au travail, avec des membres du syndicat et des représentants des employeurs, souligne Yvette Coffey.

Yvette Coffey rappelle qu'à À Terre-Neuve-et-Labrador, l'industrie des pêches ainsi que l'industrie forestière ont déjà leur conseil indépendant sur la sécurité au travail.

Elle rappelle qu’en 2019, les membres du syndicat ont été sondés sur cette question. Il n’y a jamais eu par la suite de plan d’action pour adresser la violence dans le système de santé , dit-elle.

Bien que ce type de comité ait un coût, Yvette Coffey estime qu’il s’agirait d’une solution gagnant-gagnant s’il était mis en place pour les infirmières. Comme il aurait le mandat de mettre en place des protocoles et des politiques en matière de sécurité au travail, il diminuerait le nombre de blessures des travailleuses.

La province est ouverte à l'idée

Le ministre de la Santé, Tom Osborne, dit qu’il veut réduire le nombre d’accidents du travail dans la province.

Il nous faut nous assurer qu’elles [les infirmières] aient un lieu de travail sûr, sans violence, où elles pourront fournir les meilleurs services de santé à la population de Terre-Neuve-et-Labrador , clame-t-il.

Le ministre de la Santé de Terre-Neuve-et-Labrador, Tom Osborne

Tom Osborne promet de travailler avec le syndicat et Santé T.-N.-L. afin de veiller à ce que les ressources soient disponibles pour qu’ils puissent s’attaquer au problème.