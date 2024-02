Éclipse solaire du 8 avril : un spectacle grandiose en Atlantique

Les amateurs de phénomènes astronomiques rares dans l’est du Canada seront servis à souhait, le lundi 8 avril. Une éclipse totale de Soleil traversera les quatre provinces de l’Atlantique.

Professeur de physique et d’astronomie à l’Université de Moncton, Francis LeBlanc promet un spectacle grandiose.

Ce qui fait de cette éclipse totale quelque chose de vraiment spécial est qu’elle passe chez nous. La prochaine à le faire sera en 2079 , dit-il.

L’enseignant a assisté à une éclipse totale le 4 décembre 2002 en Afrique du Sud, une expérience marquante.

C’était assez spectaculaire. La faune est devenue calme. C’était très impressionnant. On est passé du jour à la nuit en quelques secondes.

Il se pourrait également que des chasseurs d’éclipses du monde entier se pointent dans le corridor de près de 200 kilomètres de largeur de l’éclipse totale, fait part celui qui est aussi vice-recteur adjoint à la recherche et doyen de la faculté des études supérieures et de la recherche à l’Université de Moncton.

Une trajectoire favorable

La lune passera entre la Terre et le Soleil et l’ombre débutera au Mexique. Elle pourra ensuite être visible aux États-Unis, si le ciel est dégagé, avant de se déplacer vers le sud de l’Ontario, puis le sud du Québec, le nord du Nouveau-Brunswick, l’ouest de l’Île-du-Prince-Édouard, le Cap-Breton en Nouvelle-Écosse et le sud de l’île de Terre-Neuve, pendant environ deux heures, en après-midi. Certaines régions peuvent s’attendre à une obscurité totale pendant près de quatre minutes en milieu d’après-midi.

Ouvrir en mode plein écran L'éclipe sera visible des quatre provinces atlantique, mais attention il ne faut pas regarder une éclipse directement. Photo : Agence spatiale canadienne

La quasi-totalité de la Nouvelle-Écosse aura droit à une éclipse solaire partielle, tout comme l’extrême nord et le sud-est du Nouveau-Brunswick.

Les élèves du N.-B. pourront quitter plus tôt

Le jour de l’éclipse solaire, certaines écoles auront une fermeture hâtive, pour permettre aux élèves d’arriver en toute sécurité à leur destination avant le début de l’événement, a fait savoir Judy Désalliers, porte-parole au ministère de l’Éducation.

Ouvrir en mode plein écran Vaut-il mieux garder les élèves à la maison le jour de l'éclipse solaire du 8 avril? Le débat fait rage dans le monde de l'éducation au Canada. (Photo d'archives) Photo : Associated Press / Matias J. Ocner

Dans le secteur francophone, un partenariat a été formé avec l’Université de Moncton pour créer et distribuer des ressources éducatives sur l’éclipse solaire à toutes les écoles et communautés.

Publicité

Des sessions éducatives seront organisées dans six écoles francophones de la province qui sont sur le chemin de l’éclipse pour éduquer toute la communauté scolaire sur l’événement, ses caractéristiques et ses dangers.

Des lunettes protectrices ont également été commandées et seront distribuées aux élèves des secteurs francophones et anglophones.

Ce phénomène sera présenté comme une occasion d’apprentissage authentique au Nouveau-Brunswick et nous avons la chance d’avoir des partenaires et des spécialistes pour rendre cette expérience plus enrichissante et sécuritaire , a indiqué la porte-parole du ministère de l’Éducation.

Ailleurs au pays, certaines commission scolaires ont annoncé que les élèves auraient congé d'école le 8 avril en raison de l'éclipse.

Attention!

Il ne faut jamais regarder l’éclipse à l'œil nu ni en portant de simples lunettes de soleil, par crainte d’endommager la rétine de manière irréversible.

On peut se munir de lunettes avec des filtres adaptés ou encore utiliser la méthode de la boîte à chaussures, facile à fabriquer.