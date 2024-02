L’édifice Sainte-Marie à Pointe-de-l'Église en Nouvelle-Écosse est à vendre pour une deuxième fois en deux ans, mais les gens de la communauté ne s'attendent pas à ce qu’un nouveau bienfaiteur vienne à sa rescousse.

La dernière fois, on a cru que c'était un miracle qui était arrivé , raconte André Valotaire, le responsable de l'édifice qui fait référence à l’acheteur potentiel qui était prêt à investir les 10 millions $ nécessaires pour restaurer la bâtisse.

Le bienfaiteur s'est depuis désisté et l’intendant de l’ancienne église Sainte-Marie ne se fait plus d’illusion

Il faut qu'il y ait un retour sur l'investissement , reconnaît-il. Et ce n’est pas comme si qu'on était placé à un endroit où on aura des concerts avec beaucoup de monde qui viendrait, ou encore une salle communautaire. Même pour un musée, le marché touristique est limité et il ne rentrerait pas assez d’argent pour l'entretien.

André Valotaire est convaincu que l'ancienne église Sainte-Marie sera démolie. Photo : Radio-Canada / Paul Légère

André Valotaire est convaincu comme d’autres que l’édifice, reconnu comme la plus imposante église en bois d'Amérique du Nord, va finir par être démoli et que son bois sera vendu à bon prix.

C'est un bon marché maintenant pour du bois usagé , dit-il. Surtout si tu dis que le bois vient de l'église Sainte-Marie, il faut réaliser que c'est là qu’on est rendu.

Cette église a été construite en seulement deux ans par le maître charpentier Léo Melanson, qui avait été aidé à l'époque de 1500 paroissiens. Photo : Gracieuseté de Découvrez la Baie Sainte-Marie

Une réalité probable qui est tout de même difficile a accepté pour bien des citoyens, surtout ceux de Pointe-de-l'Église dont le village a été nommé d’après l’édifice en bois de plus de 120 ans.

Dans la communauté, il y en a certains qui sont enragés, il y en a plusieurs qui sont désappointés , rapporte André Valotaire. C'est un gros désappointement de voir que ça va probablement être démoli, mais en réalité, qu'est-ce qu'on peut faire?

Quand le monde m'en parle, je leur dis d'arrêter de penser avec leur cœur et de penser avec leur tête. Le cœur dit oui, tout le monde aime l'église, tout le monde trouve ça beau, c'est le patrimoine, c'est un monument, il faut la sauver, mais la tête dit que c'est un money pit!

André Valotaire trouve ça d'autant plus dommage parce que la bâtisse est encore très solide. Il ne comprend pas, comme d’autres, pourquoi aucun gouvernement n’a voulu prendre la responsabilité de l’entretien.

Le toit et des fenêtres de l'Église Sainte-Marie sont endommagés et des oiseaux ont élu domicile dans le clocher. Photo : Gracieuseté/André Valotaire

Tous les niveaux de gouvernement, municipal, provincial, fédéral ont tout dit oui, on supporte l'idée de préserver l'Église, mais aucun n’a offert de mettre de l'argent pour le faire , déplore celui qui veille encore sur la bâtisse.

Il n’y a personne qui a voulu prendre la responsabilité de l'entretien et ce n’est pas quelque chose que le secteur privé a les moyens de faire non plus!

Il rappelle que la société de l’édifice Sainte-Marie a essayé pendant 13 ans de trouver une façon de préserver l'ancienne église sans avoir de succès.

