Urgences de l’Outaouais : 58 % des besoins en pharmacie « non comblés »

Dans les urgences de l’Outaouais, 58 % des besoins en pharmacie sont « non comblés », selon l’enquête annuelle de l’Association des pharmaciens des établissements de santé du Québec (APES).

L’ APES a mis de l’avant que les soins sont névralgiques et des études démontrent qu’un nombre considérable de visites [sont] attribuables à des problèmes liés aux médicaments , peut-on lire dans le communiqué de presse envoyé lundi matin.

En oncologie, 42 % des besoins en pharmacie sont non comblés, alors qu’il s’agit de traitements essentiels à la survie de certains patients .

Le portrait est encore plus critique en dialyse rénale, où 100 % des besoins en pharmaciens sont non comblés en dépit de la vulnérabilité aux médicaments des patients dialysés dont la capacité de filtration des reins est diminuée .

Méthodologie L’ APES a mené son enquête en 2023. En tout, 37 des 40 départements de pharmacie des établissements de santé du Québec ont participé. L’enquête couvre l’exercice budgétaire des établissements de santé allant du 1er avril 2022 au 31 mars 2023 , a précisé le syndicat professionnel qui représente plus de 1900 pharmaciens à travers le Québec.

En entrevue à Radio-Canada, la présidente de l’ APES , Julie Racicot, a rappelé que cette pénurie perdure depuis une vingtaine d’années .

On pensait avoir réussi à remonter la pente, mais les besoins sont tellement importants [à cause que] la population vieillit et les traitements sont de plus en plus complexes et dispendieux.

Ouvrir en mode plein écran La présidente de l'Association des pharmaciens des établissements de santé du Québec, Julie Racicot (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Emily Blais

Selon elle, la compétition avec le privé , qui offre de meilleures conditions, est féroce. De plus, le fait de devoir faire une maîtrise [après le doctorat] entraîne une perte de salaire , a ajouté Mme Racicot, qui est également pharmacienne.

Il faut valoriser la profession. [...] Les étudiants à la maîtrise devraient être reconnus comme des employés , a-t-elle plaidé.

L’Outaouais est l’une des régions les plus en souffrance. C’est l’une des régions qui fait le plus appel à la main-d’œuvre indépendante [...] soit des pharmaciens du réseau lors de leurs vacances ou par le biais d’agences privées.