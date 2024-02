Le procès de Karim Hamrouni, figure bien connue de la vie nocturne sherbrookoise, s’ouvre

Le procès de Karim Hamrouni, qui aurait agressé sexuellement une jeune femme en novembre 2013, s'est ouvert lundi matin au palais de justice de Sherbrooke avec le témoignage de la plaignante.

Celle dont l'identité est frappée par une ordonnance de non-publication dit s’être réveillée à moitié nue dans le lit de l’accusé après avoir passé une soirée dans un bar du centre-ville de Sherbrooke, le Living Room. Confuse, elle n’avait aucun souvenir de la nuit précédente. Neuf mois plus tard, elle a accouché de sa première fille, dont Karim Hamrouni est le géniteur.

L'accusé était, à l’époque, bien connu dans le milieu de la vie nocturne du centre-ville. La plaignante affirme qu’elle le connaissait de réputation puisqu’il était le promoteur des événements de la plupart des bars à Sherbrooke . Elle cite, en exemple, le Boston Bar, le Living Room et le Contact.

Lors de la soirée du 22 ou du 23 novembre 2013, la plaignante s’est rendue seule au bar le Living Room pour aller danser. À son arrivée, vers 23 h ou minuit, elle n’avait pas encore consommé d’alcool. Six heures plus tôt, elle avait fumé du cannabis.

Sur place, elle a passé la soirée avec une amie et, vers 2 h, Karim Hamrouni leur aurait payé des verres et des shooters. Elle affirme avoir consommé trois ou quatre verres et deux ou trois shooters en l’espace de quatre heures, tout au plus.

À la fermeture du bar, Karim Hamrouni aurait invité les deux amies à terminer la soirée chez lui. La plaignante aurait alors souhaité qu’un ami les accompagne pour avoir une personne de confiance avec nous , mais Hamrouni aurait refusé.

Ouvrir en mode plein écran Karim Hamrouni à sa sortie de la salle d'audiences du palais de justice de Sherbrooke. Photo : Radio-Canada / Marie-Hélène Rousseau

Des souvenirs flous et d'autres précis

Après le départ du bar, les souvenirs de la femme qui avait 23 ans au moment des faits sont flous ou inexistants. Toutefois, deux moments bien précis lui sont revenus en tête quelque temps après les événements qui sont reprochés à Karim Hamrouni.

Dans le premier, elle se trouve au volant de sa voiture, Karim Hamrouni est assis du côté passager et son amie occupe la banquette arrière.

Dans le deuxième souvenir, elle se rappelle être dans le salon de Karim Hamrouni et boire un mélange de vodka, de jus d’orange et de mousseux. J’ai un eye contact avec Karim. À cette seconde-là , je savais que j’étais fichue. Je me sentais comme une proie.

Lorsqu’elle s’est réveillée le lendemain, elle était seule dans le lit de l’accusé. Je me demande comment je suis montée là. Je me demande ce qui s'est passé , a-t-elle raconté au tribunal.

J'étais vraiment mêlée. J'avais la bouche sèche et j'étais étourdie. C'était l'équivalent de quatre lendemains de veille. J’avais l'estomac à l’envers. Je n'avais jamais ''feelé'' comme ça. Ça ne concordait pas avec le nombre de verres que j’avais bus.

Dans son témoignage, la présumée victime a expliqué que son état ne correspondait pas à ce qu'elle avait l'habitude d'être. Je suis une fille de campagne qui a été élevée avec des gars. Ma tolérance à l'alcool était très grande. J'étais une grande consommatrice, une party girl. Pour me rendre malade, ça m'en prenait beaucoup.

À son réveil, elle ne portait qu’un soutien-gorge et un t-shirt. Le reste de ses vêtements se trouvaient au sol et ses sous-vêtements étant insérés dans son pantalon. Ce constat lui a laissé croire qu’elle ne s'était pas déshabillée elle-même. Je dors toute nue depuis mon enfance, tout le temps. Normalement, je plie toujours mes vêtements, même s’ils sont sales.

Avant de quitter la résidence de Karim Hamrouni, elle se rappelle qu'elle était assoiffée. J’ai pris une gorgée directement du contenant de jus d’orange. J'ai embarqué dans mon char et je suis partie.

Au volant de sa voiture, la présumée victime est devenue encore plus confuse. Je me suis allongée de 20 minutes en voiture tellement j’étais mêlée. Je me trouvais dangereuse. J'ai peut-être mis la vie des gens en danger. Elle attribue cet état à la gorgée de jus d'orange qu'elle venait de prendre dans le Frigidaire .

Elle se souvient aussi qu’elle éprouvait des douleurs à l’anus.

Un test de grossesse positif

Après cette soirée, la plaignante raconte être partie sur un coup de tête dans l’Ouest canadien. Je me suis sauvée en Alberta deux ou trois semaines.

Comme elle n’avait pas ses menstruations, elle a décidé de passer un test de grossesse à son retour de voyage, soit à la fin du mois de décembre. Un test qui s’est avéré positif. J’attribue cette grossesse à Karim, à l’événement du Living , dit-elle.

En janvier 2014, elle a donné rendez-vous à son présumé agresseur dans un restaurant. Je l’ai contacté pour savoir ce qui s’était passé ce soir-là.

La plaignante aurait insisté pour savoir s’ils avaient eu une relation sexuelle. Je voulais en avoir la certitude. À ce moment, on n'avait pas le test d’ ADN , mais je le savais au fond de moi. Il m’a demandé si je voulais le garder, j’ai dit oui.

Je n’ai jamais eu de réponse de sa bouche. Je l’ai eue quand ma fille est née. Cette dernière était bronzée .

Je suis raciste, encore aujourd’hui

La plaignante assure que jamais elle n’aurait consenti à avoir des relations sexuelles avec Kariim Hamrouni, un homme noir. Les gens noirs ne m’ont jamais vraiment intéressée sexuellement et même, je ne veux pas avoir affaire avec ce monde-là. Je suis raciste.

En contre-interrogatoire, l’avocat de la défense, Me Guy Plourde, lui a demandé si elle aimait sa fille même si elle était noire. Je dis qu’elle est bronzée, elle n’est pas noire. Je l’aime inconditionnellement , a-t-elle répondu.

Me Plourde a aussi mis en lumière le fait que la plaignante était à l’époque une consommatrice de drogues. Elle a reconnu qu’elle en prenait.

Le contre-interrogatoire se poursuit lundi après-midi.