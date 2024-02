Claude Saucier, un Mauricien généreux avec ses auditeurs

Claude Saucier vit dans un tourbillon depuis qu’il a annoncé qu’il raccroche son micro. Il reçoit une déferlante de messages par courriel, réseaux sociaux, téléphone et demandes d’entrevues médiatiques. Il ne s’en étonne pas vraiment puisqu’au fil des 13 années à la barre de l’émission C’est si bon, diffusée à ICI Musique, les auditeurs étaient nombreux à lui écrire.

L’animateur originaire de Louiseville compte 54 ans de carrière dans les médias, dont 30 à Radio-Canada. L’émission du samedi C’est si bon, qu’il a créé, est l’émission la plus écoutée sur ICI Musique. Il en est de même pour l’écoute en rattrapage sur l’application OHdio.

Il ne s’étonne pas du remous provoqué à la suite de l’annonce de son départ.

Ça a été un méchant, tourbillon, c'est vrai, je savais que ça allait provoquer ça, parce que l'émission a beaucoup de succès. Les gens m'écrivaient depuis deux, trois ans [pour me dire] "on aime ça", puis [pour demander] telle chanson. [Et ajoutent] : "je vous défends de partir à la retraite!" Les gens sentaient que ça venait.

Claude Saucier confie avoir souvent songé à se retirer des ondes. La pandémie a retardé sa décision. Au moment où elle s’est produite, il démarrait le spectacle inspiré de son émission. Ça implique 20 musiciens, chef d'orchestre, chanteurs, et là… tout arrête avec la pandémie. Est-ce que je suis pour dire : "bah, je m'en vais en retraite, c'est fini, j'abandonne ça?" On a travaillé un an pour monter ça, alors on a étiré le temps. Il a fini par dire au producteur que ça en était assez pour lui. Il m'a dit : OK, mais tu vas en faire un peu à Noël. Alors, j'ai dit oui, mais c'est tout.

Une complicité peu commune

Au fil des ans, l'animateur a créé un lien étroit avec ses auditeurs. Il l’attribue à sa personnalité. Je suis assez sincère, pas compliqué. J'aime les gens et j'aime partager mes goûts en même temps.

La clochette qu’il fait sonner pour souligner qu'une chanson a plus de 100 ans est un bel exemple de complicité avec son auditoire. Il raconte que c’est dans les vieux studios de la vieille tour de Radio-Canada que cette pratique a pris naissance. On était vraiment équipé dans "le pauvre" et il y avait dans les studios les anciennes lampes à bec mobile, en tôle, un grand cornet en tôle.[...] C'était ça pour nous éclairer proche du bureau. Et à un moment donné, je sais pas pourquoi, je vois que j'ai une chanson qui a 100 ans puis est encore extrêmement bonne. J'ai dit : "faudrait bien le signaler". Avec son stylo, il a frappé sur la lampe qui se trouvait à une trentaine de centimètres du micro. Ç’a produit un drôle de son qui a fait rire l’équipe. Je venais d'inventer l'affaire sans le savoir. Depuis, les auditeurs lui envoient des cloches. Là, j'ai des cloches italiennes, des cloches américaines , dit-il en riant.

Il fait partie des rares animateurs sur qui le contenu de l’émission repose. Je choisis la musique, je prépare les montages, les enchaînements, je fais la recherche. À chaque choix qu’il fait, il se demande si les auditeurs apprécieront.

De retour au bercail

Après une si belle carrière, que peut-on lui souhaiter pour la suite?

Souhaitez-moi de garder la santé je pense, pour avoir beaucoup de fun encore.

Les auditeurs de la Mauricie auront peut-être l’occasion de le croiser, car le natif de Louiseville a choisi de revenir dans sa région natale pour s’y installer. Il lui arrive à l’occasion de produire son émission à la station de Radio-Canada du boulevard de Forges à Trois-Rivières. Sa dernière émission de C’est si bon sera diffusée le 22 juin.

