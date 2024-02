Des parents demandent la création d’un « Protecteur des usagers de la route »

Un collectif de parents demande au gouvernement de traiter les accidents de la route et la sécurité routière comme les accidents de travail, en se basant sur le modèle de la CNESST. Ils estiment que cela permettrait de rendre le projet de loi 48, actuellement à l’étude à l’Assemblée nationale, plus contraignant.

La création d’un « Protecteur des usagers de la route » permettrait notamment de forcer les municipalités, les centres de service scolaires ou encore le ministère des Transports à établir des aménagements sécuritaires près des écoles.

L’idée, c’est de désigner un responsable , résume une coorganisatrice du collectif « Pas une mort de plus », Ann-Julie Rhéaume.

Elle explique que les parents, lorsqu’ils demandent des aménagements routiers plus sécuritaires près des écoles, se font répondre par des fonctionnaires ou des élus qu’il est impossible de nuire à la fluidité automobile. Bref, ils estiment être à la merci du bon vouloir des autorités.

Si c’était un travailleur, il pourrait s’adresser à la CNESST . Il pourrait y avoir une plainte, un inspecteur qui vient. [...] Il pourrait dire que vous devez porter un casque, de manière détaillée. En sécurité routière, il n’y a pas ça , souligne Mme Rhéaume.

Ouvrir en mode plein écran La coorganisatrice Ann-Julie Rhéaume dit avoir été remuée par la mort de la petite Mariia en décembre 2022. Photo : Radio-Canada / Colin Côté-Paulette

Meilleure protection

Les parents, qui militent depuis la mort de la petite Mariia à Montréal en décembre 2022, proposent au gouvernement d’adopter une Loi sur la santé et la sécurité des usagers de la route, en s’inspirant de la Loi sur la santé et la sécurité au travail, qui régit les normes du travail.

En plus d’imposer aux autorités des trottoirs plus larges, des limites de vitesse ou encore des infrastructures cyclistes, le Protecteur des usagers de la route pourrait recevoir les plaintes citoyennes et tenir des statistiques sur les causes d’accidents graves.

Ouvrir en mode plein écran Les similarité entre le modèle proposé par les parents et celui de la CNESST. Photo : Gracieuseté: collectif Pas une mort de plus

En ce moment, la cause d’un accident ça peut être toutes sortes d’affaires, mais aménagements déficients, ça ne fait pas partie de la liste. [...] Au bout du compte, c’est souvent ça la cause, mais ce n’est pas listé ou chiffré , rappelle Mme Rhéaume.

Enfin, l’institution pourrait faire un suivi systématique des recommandations des coroners lorsqu’un piéton ou un cycliste est tué sur la route.

C’est vraiment absurde qu’après un rapport du coroner, on ne puisse pas faire changer les choses , croit la mère de deux enfants qui vont à l’école en transport actif.

Ouvrir en mode plein écran La ministre des Transports, Geneviève Guilbault, et son collègue de l'Éducation, Bernard Drainville, misent sur un plan d'action de cinq ans pour renforcer la sécurité routière au Québec. (Photo d'archives) Photo : Ivanoh Demers

Modèle similaire en Nouvelle-Zélande

Certains États ont déjà fait l’exercice d’implanter un régime qui effectue de la prévention contraignante ainsi que de l’indemnisation en sécurité routière, comme la Nouvelle-Zélande.

Leur loi, le premier mot c’est: prévention. Indemnisation vient juste après. Pourquoi? Parce qu’on s’occupe d’abord d’investir de l’argent pour prévenir des accidents , synthétise le professeur en droit de l’Université Laval, Daniel Gardner.

Ce dernier maintient que le régime fonctionne très bien en Océanie et qu’il coûte au final moins cher à la société puisqu’il réduit le nombre d'accidents.

Ouvrir en mode plein écran Une vingtaine de personnes ont participé à la manifestation à Magog. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Daniel Mailloux

Mais est-ce que le même modèle peut être reproduit au Québec?

Publicité

C’est possible parce qu’on a déjà de l’expérience. On le fait déjà en matière de travail. [...] Il s’agit de l’appliquer dans des secteurs plus ciblés, comme les corridors scolaires , croit le juriste.

Selon la proposition des parents, l’institution créée serait financée à même les détenteurs de permis de conduire, au même titre que la SAAQ .

Arrêtons de demander au ministère des Transports, aux municipalités, de financer des mesures de sécurisation de ces corridors-là et mettons la charge à celui qui crée le risque; l’automobiliste , professe M. Gardner.

Les audiences publiques des consultations sur le projet de loi 48 sur la sécurité routière se poursuivent jusqu’à jeudi cette semaine.