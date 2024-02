Les forfaits de ski, la stratégie des stations contre le manque de neige

L’absence de neige n’est plus autant une menace pour la survie des stations de ski. Depuis plusieurs années, celles-ci incitent leurs clients à acheter leurs billets en avance, bien avant de savoir si la saison sera bonne.

Le groupe américain Vail Resorts, propriétaire de la station Whistler Blackcomb, en Colombie-Britannique, a lancé la tendance à la fin des années 2000.

En 2008, les abonnements lui rapportaient 78 millions de dollars américains dans toutes ses stations. En 2023, ce montant a grimpé à 853 millions de dollars américains, soit un taux annuel de croissance de 17 %.

Des revenus même sans neige

Les autres stations n’ont pas tardé à suivre. À Sunshine Village, dans le parc national Banff, les billets achetés au pied des pistes ne représentent plus que 15 % de toutes les remontées.

Tous nos autres produits qui demandent un engagement à l’avance sont en croissance , explique Kendra Scurfield, vice-présidente au marketing.

Les avantages de la vente de billets à l’avance sont astronomiques [...] car c’est une industrie coûteuse. Les remontées coûtent très cher à entretenir et à développer. Nous avons 800 employés au plus fort de la saison.

Avant même l’ouverture des pistes, la station de sport d'hiver peut s’assurer de ne pas être en déficit budgétaire, comme l'explique Kendra Scurfield.

Ouvrir en mode plein écran Les ventes avant le début de la saison offrent de la stabilité financière à la station de ski Sunshine Village. Photo : fournie par Sunshine Village (site Internet)

Les données du groupe Vail, qui est une entreprise cotée en bourse, montrent que la stratégie est payante pour les stations. À la mi-janvier, le nombre de visiteurs de toutes les stations du groupe était en baisse de 16,2 %, mais que les revenus des billets étaient en hausse de 2,6 %.

Même si aucun flocon ne tombait sur toutes ses montagnes, [le groupe Vail] aurait toujours les revenus des préventes. Cela lui permet d’éviter des chutes [de revenus] plus importantes , explique Chris Woronka, analyste du marché des loisirs à la Deutsche Bank à New York.

La stratégie devient de plus en plus cruciale étant donné que les saisons se transforment, comme l'explique Daniel Scott, professeur de géographie à l’Université de Waterloo. La neige devient de plus en plus imprévisible en début de saison et autour de la période des Fêtes de fin d’année.

Certaines stations ont inclus [cette variabilité] dans leur stratégie de ventes de billets. Une mauvaise année à Whistler peut être compensée par une bonne année au Colorado ou au Québec.

Ouvrir en mode plein écran Les billets achetés le jour même au pied des pistes sont plus chers, ce qui peut être une barrière pour les skieurs très occasionnels. Photo : Radio-Canada

Vail a ainsi lancé la tendance des forfaits multistations, un achat qui donne accès à plusieurs domaines skiables.

Publicité

Encore une fois, les concurrents sont vite rentrés dans le rang. Le Mountain Collective, un rassemblement de stations indépendantes a lancé son propre abonnement multistations en 2012. Avec une seule carte, les clients ont accès à 24 stations dans le monde.

[Vail] a créé un marché pour les skieurs et les planchistes qui ne vivent pas nécessairement à côté d’une station, mais qui ont quand même acheté un abonnement de saison , raconte Todd Burnette, le PDG de Mountain Collective. Les clients s’engageaient à aller dans une station du groupe Vail avant même le début de la saison.

Trois fois plus cher

Pour accroître les ventes à l’avance, les stations ont aussi joué sur le prix. Un billet acheté au pied des pistes des stations du groupe Vail coûte en moyenne trois fois plus cher que celui acheté en avance par le biais d’un abonnement de saison ou d’un autre forfait, comme le précise Chris Woronka.

Il ajoute toutefois que la stratégie marketing ne signifie pas que les visiteurs ne sont pas les bienvenus : Les compagnies veulent que vous utilisiez vos abonnements parce qu’elles vont récupérer des revenus supplémentaires. Vous allez acheter un dîner ou boire un verre, et c’est un profit supplémentaire.

Les deux côtés de la médaille

À la station de ski Sunshine, un jour de semaine, des visiteurs découvrent toutefois les deux côtés de la médaille de cette stratégie.

Publicité

Si vous vivez près d’ici, c’est une bonne chose parce que vous pouvez venir une demi-journée sans que cela coûte trop cher, [...] mais vous ne pouvez jamais connaître les conditions. Ça peut être un hiver terrible ou super bon , fait valoir une skieuse, Rachel Hebert.

Amanda Woodtke, pour sa part, a acheté un forfait durant l’été en pensant qu’elle allait beaucoup skier. Or, elle s’est blessée entre-temps, et son emploi du temps a changé, ce qui limite ses journées de ski : J’ai des amis qui ont dû avoir une opération chirurgicale et ne pouvaient pas skier. Ils n’ont jamais réussi à se faire rembourser leur carte d'abonnement.

Malgré les désavantages pour les clients, l’analyste Chris Woronka estime que la stratégie continuera de s’accroître. Le groupe Vail, par exemple, a lancé un projet pilote d’abonnements à de l’équipement sportif pour ses visiteurs.

D'après les informations de Paula Duhatschek