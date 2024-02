Le comité de surveillance de Meta affirme qu'une vidéo Facebook suggérant à tort que le président américain Joe Biden est un pédophile n'enfreint pas les règles actuelles de l'entreprise. L’organisation juge « incohérentes » les règles de l’entreprise, trop étroitement axées sur le contenu généré par l'IA.

Le conseil, qui est financé par Meta mais géré de manière indépendante, s'est saisi de l'affaire de la vidéo de Joe Biden en octobre, en réponse à une plainte d'un utilisateur concernant une vidéo modifiée de sept secondes du président, publiée sur le réseau social phare de Meta.

La décision rendue lundi est la première à porter sur la politique de Meta en matière de médias manipulés , qui interdit certains types de vidéos trafiquées, dans un contexte d'inquiétude croissante quant à l'utilisation potentielle des nouvelles technologies d'intelligence artificielle pour influencer les élections cette année.

[La politique] manque de justification convaincante, est incohérente et déroutante pour les utilisateurs et les utilisatrices, et ne précise pas clairement les préjudices qu'elle cherche à prévenir.

La commission a suggéré que Meta mette à jour la règle pour couvrir les contenus audio et vidéo, indépendamment de l'utilisation de l' IA . Elle suggère également d’appliquer des étiquettes les identifiant comme manipulés.

L’organisation n'a pas demandé à ce que la politique s'applique aux photographies, car cela pourrait la rendre trop difficile à mettre en œuvre à l'échelle de Meta.

Meta compte mettre à jour sa politique

Meta, qui possède également Instagram et WhatsApp, a informé le conseil qu'elle prévoyait de mettre à jour la politique pour répondre à l'évolution de l' IA , de plus en plus réaliste , selon la décision.

L'entreprise a déclaré dans un communiqué lundi qu'elle examinait la décision et qu'elle y répondrait publiquement dans les 60 jours.

L’extrait diffusé sur Facebook manipulait des images réelles de Joe Biden échangeant des autocollants J'ai voté avec sa petite-fille lors des élections américaines de mi-mandat en 2022 et l'embrassant sur la joue.

Des versions du même extrait vidéo modifié avaient commencé à devenir virales dès janvier 2023, a déclaré la Commission.

Dans sa décision, le comité de surveillance indique que Meta avait eu raison de laisser la vidéo en ligne en vertu de sa politique actuelle, qui interdit les vidéos modifiées trompeuses uniquement si elles ont été produites par une IA ou si elles donnent l'impression que des personnes ont prononcé des mots qu'elles n'ont en réalité jamais prononcés.

Le conseil d'administration a déclaré que le contenu non modifié par l' IA est très répandu et n'est pas nécessairement moins trompeur que le contenu généré par des outils d' IA .

Il a ajouté que cette politique devrait également s'appliquer aux contenus uniquement audio ainsi qu'aux vidéos montrant des personnes faisant des choses qu'elles n'ont jamais faites en réalité.

L'application de cette politique devrait consister à apposer des étiquettes sur les contenus plutôt qu'à retirer les messages de ses plateformes, comme le fait actuellement Meta.