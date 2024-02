Les premiers pas d’Antoine Bouchard comme entraîneur

Après avoir pris sa retraite en novembre dernier, le Jonquiérois Antoine Bouchard n’est pas resté loin des tatamis bien longtemps. Il a accompagné deux judokas de l’équipe nationale qui s’est tenue dernièrement en Belgique.

Antoine Bouchard a signé un contrat auprès de Judo Canada. Son implication a débuté en janvier dernier lors des championnats nationaux à Edmonton. Deux à trois fois par semaine, il va assister aux entraînements au centre national.

Je touche un peu toutes les facettes de l’organisation , a-t-il précisé à l’animateur Frédéric Tremblay, lors d’une entrevue à C’est jamais pareil.

Quelques mois avant de se retirer comme judoka, Antoine Bouchard est allé rencontrer Nicolas Gill pour lui manifester son souhait de rester impliqué dans ce sport.

Si je voulais devenir entraîneur un jour, il fallait que je le fasse dès que je prendrais ma retraite parce que je pense que c’est là que j’ai le plus à offrir à Judo Canada et à l’équipe nationale , de souligner le jeune homme.

Vivre un combat comme entraîneur lui procure une adrénaline un peu différente de lorsqu’il était compétiteur. Son intensité est moindre.

Ça prend plus de calme pour essayer d’instaurer un peu plus de calme chez l’athlète. Ce n’est pas moi qui combat. C’est moins stressant de ce côté-là, mais ce qui fait monter le stress un peu plus, c’est que je n’ai aucun contrôle sur l’issue du combat , a confié le jeune homme qui étudie au doctorat en biochimie à l’UQAM.

Pour lui permettre de développer un éventail de connaissances, Antoine Bouchard pourra travailler avec des judokas, hommes et femmes, de divers calibres.

Au cours de sa carrière, il a lui-même reçu les conseils des entraîneurs Roger Tremblay, Antoine Valois-Fortier et Nicolas Gill.

J’essaie de prendre le meilleur de chaque entraîneur que j’ai eu.

Antoine Bouchard s’est par ailleurs dit très heureux des résultats obtenus par François Gauthier-Drapeau. L’Almatois d’origine vient tout juste de remporter une médaille de bronze au Grand chelem de Paris.