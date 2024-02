Une annonce et des réflexions sur le logement dans la région

Au moment où l’accès à un logement est une grande source de préoccupation en Mauricie et au Centre-du-Québec, la Société d’habitation du Québec annonce la construction de 16 logements à prix abordable à Nicolet.

L’immeuble se trouvera en face de l’hôtel de ville, au cœur de la municipalité. Les appartements quatre et demi devraient être loués à moins de 800 $, et les cinq et demi, moins de 900 $.

Le projet, qui a été retenu dans le cadre du Programme d’habitation abordable Québec, sera réalisé par Urbanité.

La ministre responsable de l'Habitation du Québec, France-Élaine Duranceau, était présente à l’annonce, lundi matin. Par la suite, elle doit rencontrer des membres de la Table des élus de la Mauricie.

Le terrain sur lequel seront construits les seize logements à prix abordable, à Nicolet. Photo : Radio-Canada / Katy Cloutier

Le logement, la première priorité de la Table des élus de la Mauricie

Le logement est la première priorité des élus de la région, selon le président de la Table des élus de la Mauricie, Bernard Thompson.

C’est ce qui a été établi lors d’une rencontre de type lac-à-l’épaule ayant réuni les membres de la Table, la semaine dernière, affirme celui qui est aussi maire d'Hérouxville et préfet de la MRC de Mékinac.

La Vallée de la transition énergétique va appeler des milliers de personnes à s'établir sur le territoire, alors que déjà, aujourd'hui, le constat est fait : on est en retard de tellement d'années.

Les entrepreneurs préfèrent aller dans les multilogements de luxe ou les maisons de luxe ou ces choses-là, alors qu’on est dans des milieux où payer un loyer à 1500 $ par mois, c'est impensable , constate-t-il.

S'il y a des incitatifs de la part du gouvernement ou même des municipalités, ça pourrait aider ces contracteurs à faire des constructions peut-être un peu moins luxueuses , estime le maire d’Hérouxville.

D'après une entrevue réalisée à l’émission Toujours le matin