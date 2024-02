Malgré sa résolution, la grève générale illimitée (GGI) de 2023 a laissé des séquelles, constate la présidente de la Fédération autonome de l'enseignement (FAE), Mélanie Hubert. « On a des soucis pour la suite », a-t-elle admis en faisant le point sur l'état de la négociation nationale en point de presse, lundi avant-midi, à Montréal.

Mme Hubert a dit comprendre l' amertume , la frustration et la colère de nombreux enseignants, qui ont accepté de justesse l'accord de principe conclu avec Québec pendant les Fêtes. Nous n'avons pas eu l'entente que les profs méritent , a-t-elle reconnu.

Au cours des dernières semaines, cinq des neuf syndicats affiliés à la FAE ont avalisé l'accord, quatre l'ont rejeté. Et ceux qui ont voté en sa faveur lui ont accordé un appui plutôt tiède. Dernier à se prononcer, le Syndicat des enseignants de la Haute-Yamaska (SEHY), par exemple, l'a accepté à 50,58 %, la semaine passée.

Les résultats des votes des dernières semaines nous le montrent [...] : on n'est pas devant un appui massif à une entente de principe qui satisfait pleinement l'ensemble de nos membres, bien au contraire, et on l'a très bien compris , a assuré Mme Hubert, lundi.

La présidente de la Fédération a toutefois promis de continuer les luttes d'ici le prochain renouvellement des conventions collectives. Le travail devra se poursuivre , notamment pour alléger la tâche des enseignants et défendre l'école publique, a-t-elle souligné.

Grèves dans le secteur public au Québec Consulter le dossier complet Grèves dans le secteur public au Québec Consulter le dossier complet Suivre Suivre

On regarde en avant, a indiqué Mme Hubert, et on va travailler à appliquer minimalement ce qui est là, et à s'assurer que tout ce qu'on peut faire, que ça soit dans la convention ou dans d'autres dossiers qu'on traite avec le gouvernement, qu'on puisse aller chercher le maximum pour les profs, mais pour les élèves aussi.

L'école publique est en souffrance, la profession enseignante est en souffrance, les profs sont en souffrance, et la population le sait, et surtout sait que les choses doivent changer.

Mélanie Hubert s'exprimait lundi pour la première fois depuis l'accord du 28 décembre a été soumis à l'approbation des membres de la FAE . Elle a notamment promis de terminer son mandat, qui prendra fin en juin 2025.

Publicité

Quant à l'inévitable autopsie stratégique de la Fédération, qui a plongé 40 % des enseignants du Québec dans une GGI de cinq semaines sans que ceux-ci puissent jouir d'un fonds de grève, Mme Hubert a estimé qu'il était encore trop tôt pour tirer quelque conclusion que ce soit. Elle a toutefois plaidé que la lutte était nécessaire .

La GGI de la FAE , qui s'est déroulée du 23 novembre au 28 décembre, a privé des centaines de milliers d'élèves de 22 jours de classe à Montréal, à Laval, dans la Capitale-Nationale, en Outaouais, en Montérégie, dans les Basses-Laurentides et dans la région de Granby.

Depuis, le ministre de l'Éducation, Bernard Drainville, a mis sur pied un plan de rattrapage basé sur le volontariat, mais peu d'enseignants ont levé la main pour y prendre part, selon la Fédération québécoise des directions d'établissement d'enseignement (FQDE).

L'entente de principe qu'ont conclu Québec et la FAE sera officiellement entérinée mercredi par le Conseil fédératif de celle-ci. En attendant, le vote se poursuit jusqu'au 19 février du côté du Front commun, y compris au sein des syndicats affiliés à FSE - CSQ , qui représentent 60 % des enseignants du Québec.

Avec les informations de La Presse canadienne