Diane Lebouthillier exclut une aide directe aux crevettiers

Malgré les demandes répétées de l'industrie, la ministre responsable de Pêches et Océans Canada, Diane Lebouthillier, exclut toujours un programme de rachat de permis ou une aide directe pour les crevettiers.

Lors d’un point de presse en matinée lundi, la ministre a aussi tenu à calmer les esprits, alors que les critiques se sont multipliées à la suite de l’annonce des nouveaux quotas de crevette et de sébaste le 26 janvier.

Diane Lebouthillier a réitéré que le nouveau quota de sébaste de 25 000 tonnes annoncé par le MPO est un quota plancher qui devrait être majoré en fonction des recommandations du comité consultatif.

En ce qui concerne l’annonce de la semaine dernière, je crois qu’il est vraiment important de remettre les pendules à l’heure sur plusieurs éléments clés, à commencer par le fameux plancher de 25 000 tonnes de sébaste , a lancé Diane Lebouthillier.

Ouvrir en mode plein écran Diane Lebouthillier, ministre de Pêches et Océans Canada et députée fédérale de Gaspésie–Les Îles-de-la-Madeleine, en conférence de presse à Ottawa, le 26 octobre 2021. (Photo d'archives) Photo : La Presse canadienne / Justin Tang

Le total autorisé des captures de sébaste pour cette année, le TAC , n’est pas décidé, et ne sera pas décidé tant et aussi longtemps que le comité consultatif sur le sébaste ne se sera pas penché sur la question , a précisé Diane Lebouthillier, qui s’est dite parfaitement ouverte à une hausse de quota.

Le secteur de la crevette vit une crise sans précédent en raison d'une baisse dramatique des stocks. L’industrie demande une aide d’urgence ou un programme de rachat de permis ce qu’a continué d’exclure Diane Lebouthillier lundi matin.

Pour moi, les rachats de permis, ça ne va pas tout régler.

On a des pêcheurs qui veulent garder leurs permis. L’autre chose, c’est que je ne veux pas qu’on perde l’expertise et c’est ce qui s’est perdu à l’époque lors du moratoire sur la pêche à la morue.

Publicité

Pour soutenir l’industrie de la crevette, le MPO a annoncé que 10 % du futur quota de sébaste sera réservé aux crevettiers. La ministre a clarifié que les crevettiers n’auraient pas seulement droit à 10 % de 25 000 tonnes de sébaste, mais bien 10 % du quota total qui sera autorisé.

Dans le cas des crevettiers, il faut comprendre que 10 % de 25 000 tonnes, ce n’est pas 10 % de 50 000 tonnes ou encore 10 % de 75 000 tonnes. C’est pourquoi j’invite tout le monde à la plus grande prudence en évitant de tomber dans les raccourcis mathématiques rapides , a lancé Diane Lebouthillier.

Le comité consultatif sur le sébaste a tenu une première rencontre vendredi et doit se réunir de nouveau au cours des prochaines semaines et des prochains mois.

Rencontre d'urgence demandée

Le directeur général de la Fédération régionale acadienne des pêcheurs professionnels, Jean Lanteigne, déplore que la ministre ait fait ces déclarations par l'entremise d’un point de presse aux médias, sans la présence d’acteurs de l’industrie des pêches.

Ouvrir en mode plein écran Jean Lanteigne, directeur général de la Fédération régionale acadienne des pêcheurs professionnels. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Nicolas Steinbach

M. Lanteigne demande une réunion d’urgence avec la ministre fédérale.

Publicité

C’est trop sérieux l’impact économique dans la Péninsule acadienne, en Gaspésie, à Terre-Neuve. À un moment donné, il y a des premiers ministres de province qui vont se lever et pas juste les associations de pêcheurs qui vont crier. Ça n'a pas de sens ce qui se passe. Il y a des milliers d'emplois en péril , a-t-il déclaré.

Quand bien même qu’on aurait 10 % de 100 000 tonnes, ça nous donne rien que 10 000 tonnes. Ce n’est pas suffisant , a ajouté Jean Lanteigne, qui milite pour qu’on accorde aux crevettiers un quota d’au moins 25 000 tonnes.

Le retour des bateaux-usines

Une des préoccupations majeures soulevées par les pêcheurs est le retour des bateaux-usines dans le golfe avec la réouverture de la pêche commerciale au sébaste.

Le plan actuel du MPO prévoit que les pêcheurs hauturiers, soit les bateaux d'une longueur de plus de 100 pieds, détiendront la majorité des allocations, soit 58,69 % du total autorisé.

Diane Lebouthillier a laissé entendre lundi qu’elle avait répondu aux demandes des ministres des Pêches des différentes provinces. Dans chacune de mes rencontres avec les différents ministres des provinces du Québec et de l’Atlantique, tous avaient la même demande, tous exigeaient le respect des parts de 1993, et c’est exactement ce que la décision que j’ai prise s’est efforcée de refléter le plus possible , a lancé Diane Lebouthillier.

Elle a aussi rappelé que la part des bateaux hauturiers a fondu, de 74 % qu'elle était en 1994, à 59 % en 2024 et ce, au profit de plus petites flottilles comme celles des crevettiers et des communautés autochtones.

Ce n’est pas vrai qu’on va vider le fond de la mer en 2024, je vous le dis, il faudra me passer sur le corps avant de voir ça de votre vivant.

Peu importe, la taille du bateau, si ce bateau emploie des gens de chez nous, offre des opportunités au monde de chez nous, et bien ça crée des emplois chez nous, fait rouler l’économie de chez nous, et ultimement, bénéficie à l’ensemble de nos communautés côtières , a aussi commenté la ministre.