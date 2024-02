La STF menace de retirer la surveillance à midi dans les écoles le 8 février

Les tensions entre le gouvernement provincial et la Fédération des enseignants de la Saskatchewan (STF) continuent. Le syndicat a lancé un préavis de 48 h lundi en indiquant le retrait de la surveillance de midi dans toutes les écoles de la province le 8 février.

Dans un communiqué, la STF indique que ce retrait veut dire que les enseignants ne seront pas disponibles pour surveiller les élèves qui mangent à l'école ou qui participent à des activités durant cette période.

La responsabilité de fournir le niveau de supervision nécessaire pour assurer la sécurité des élèves incombe aux divisions scolaires en vertu de la Loi de 1995 sur l'Éducation. Bien que les enseignants assurent souvent la surveillance de la pause de midi, ils le font sur une base volontaire , peut-on lire dans le communiqué.

La STF explique que les enseignants quitteront le bâtiment pendant la pause déjeuner prévue dans chaque école.

Après une décennie de coupes budgétaires, les parents de plusieurs divisions scolaires sont contraints de débourser 100 dollars ou plus pour que leurs enfants restent à l'école pendant l'heure de midi , explique la présidente de la STF , Samantha Becotte.

Les divisions scolaires sont confrontées à la tâche impossible d'équilibrer le manque de financement du gouvernement et les coûts croissants des services dont les élèves ont besoin. Les élèves et les familles sont pris entre deux feux.

La Fédération des enseignants de la Saskatchewan (STF) recommande ainsi aux parents et tuteurs préoccupés par les répercussions de cette décision de contacter leurs députés et les conseillers scolaires élus et de les exhorter à ramener le comité de négociation du gouvernement à la table.

Outre cette mesure de pression, la Fédération des enseignants de la Saskatchewan (STF) a annoncé une nouvelle journée de grève tournante mercredi impliquant plusieurs divisions scolaires, dont certaines écoles du Conseil des écoles fransaskoises (CEF).