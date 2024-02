Les usagers des trains GO pourront utiliser le réseau de la Commission de transport de Toronto (CTT), y compris le métro, et vice versa, sans avoir à payer une deuxième fois à partir du 26 février.

La province indemnisera Toronto pour cette perte de revenus, et ce, jusqu'en 2026.

Cette initiative de tarif unique, en vigueur également pour les systèmes de transport en commun de Brampton et de Mississauga, notamment, coûtera 67 millions de dollars au gouvernement de Doug Ford.

Le premier ministre Ford vante cet allègement, qui change complètement la donne pour les usagers, dit-il. Ils ne paieront qu'une seule fois , note-t-il. Un usager qui prend le train GO et un autre réseau local cinq fois par semaine épargnera en moyenne 1600 $ par an, selon la province.

M. Ford cite aussi l'exemple d'un aîné torontois qui prendrait le tramway jusqu'à la gare Union pour ensuite monter à bord d'un train GO jusqu'à Pickering afin de visiter des proches. Il ne paiera que le tarif de GO pour son trajet.

Le gouvernement estime que la mesure mènera à 8 millions de déplacement de plus en transport en commun chaque année.

Mesure temporaire

Pour l'instant, la province garantit un financement seulement jusqu'en 2026, mais le ministre des Transports Prabmeet Sarkaria dit avoir bon espoir que l'initiative sera prolongée.

De son côté, la mairesse de Toronto, Olivia Chow, se réjouit de l'annonce. Elle soutient que ça ouvre des possibilités même pour les Torontois, qui voudraient prendre le train GO d'Etobicoke à la gare Union ou du centre-ville à Scarborough, par exemple, et compléter leur trajet en métro ou en autobus, sans avoir à payer une deuxième fois.

On en parlait depuis deux décennies , lance-t-elle.

La porte-parole libérale en matière de transport, la députée Andrea Hazell, dit qu'elle surveillera l'initiative de près, pour s'assurer que la province absorbe la totalité des revenus perdus par la CTT .