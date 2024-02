Des taux de tabagisme élevés dans le Nord-est de l’Ontario

Le district du bureau de santé de Timiskaming, dans le Nord-Est de l'Ontario, présente les taux de tabagisme les plus élevés de la province.

Selon les derniers chiffres de Santé publique Ontario, qui couvrent les années 2019 et 2020, 22 % des résidents de la région du Timiskaming fument. Les taux de tabagisme en Ontario sont de 10,1 %.

D'autres régions du Nord-Est ont également des taux de tabagisme plus élevés que l'ensemble de la province.

Le taux de tabagisme est de 13,5 % dans la région du Bureau de santé du district de North Bay-Parry Sound, de 16,2 % dans le district d'Algoma et de 20,9 % dans le district du Bureau de santé Porcupine.

Laurel Beardmore, agente de promotion de la santé à Services de santé du Timiskaming, affirme qu’une plus grande population en région rurale et plus âgée contribue grandement aux taux de tabagisme plus élevés.

Des taux plus élevés dans les zones rurales

Michael Chaiton, directeur de la recherche à l'Institut de recherche sur le tabac de l'Ontario, mentionne que les taux de tabagisme sont généralement plus élevés dans les zones plus rurales.

Ils sont également associés à des facteurs tels que l'éducation et la pauvreté, qui peuvent également être plus élevés dans les régions du Nord , dit-il.

Les taux de tabagisme du Nord-Est ont toutefois diminué par rapport aux années précédentes.

En 2015 et 2016, par exemple, plus de 25 % des résidents du district du bureau de santé de Timiskaming fumaient. À cette époque, le taux de tabagisme en Ontario était d'environ 13 %.

Michael Chaiton est directeur de recherche à l'Institut de recherche sur le tabac de l'Ontario.

M. Chaiton souligne que la pandémie de COVID-19 a obligé les bureaux de santé à détourner leur attention de leurs programmes anti-tabac pendant un certain temps.

Ils se sont en quelque sorte recentrés sur la COVID-19, mais ils reviennent maintenant à des choses comme le tabagisme.

Rob Cunningham, analyste politique principal à la Société canadienne du cancer, affirme que la province doit rendre le tabac moins accessible aux jeunes pour réduire les taux de tabagisme.

M. Cunningham déclare que la décision de l'Île-du-Prince-Édouard d'augmenter l'âge légal pour fumer de 20 à 21 ans est encourageante, mais qu'il est trop tôt pour connaître l'impact qu'elle a eu. Le changement s’est produit en 2020.

Mike Commito, un ancien fumeur de Sudbury, indique qu'il lui a fallu environ deux ans pour arrêter de fumer.

Il a essayé le timbre et la gomme à mâcher à la nicotine, mais c'est la culpabilité que lui a fait ressentir sa grand-mère qui l'a finalement poussé à arrêter de fumer.

Le grand-père de M. Commito est mort d'un cancer de la gorge.

Avec les informations de Martha Dillman de CBC