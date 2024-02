Un nouveau club de vélo en plein essor, été comme hiver

Près d’un an après sa fondation, le Boreal Cycling Club de Timmins, compte près de 18 kilomètres de sentiers au Hersey Lake et 35 membres actifs. Les adeptes de vélo de montagne ou de vélo à pneus surdimensionnés sont maintenant bien servis.

Notre région est reconnue pour la pratique des sports motorisés. Nous, on veut amener un style de vie plus actif , explique Brad Jennings, membre fondateur du club de vélo.

Il ne cache pas s'inspirer de villes comme Sudbury ou encore Sault-Sainte-Marie, reconnue comme capitale du vélo en Ontario.

Ouvrir en mode plein écran Samuel Larcocque est l'un des membres du Club Boreal Cycling Club. Photo : Radio-Canada / Jimmy Chabot

Il y a une communauté vraiment dynamique qui se forme lorsqu'il y a des pistes de vélo de montagne , ajoute M. Jennings, qui occupe le poste de secrétaire du club.

Le fureteur nord-ontarien Consulter le dossier complet Le fureteur nord-ontarien Consulter le dossier complet Suivre Suivre

Il souhaite créer des événements rassembleurs pour la communauté, intégrant aussi la microbrasserie locale.

En omettant volontairement Timmins dans le nom du club de vélo, l’organisation souhaite que les cyclistes des communautés voisines s’y sentent inclus.

Parce que nous nous identifions comme le Boreal Cycling Club, nous voulons aussi englober les cyclistes de l'extérieur comme Iroquois Falls, Matheson, Kapuskasing et Hearst.

Un travail colossal

Brad Jennings et son ami Yves Viel font partie du groupe à l'origine du projet. Durant les 7 dernières années, ils ont travaillé d’arrache-pied au défrichage des pistes, qu'ils ont nommées parfois avec un brin d’humour.

Ouvrir en mode plein écran Le nom des pistes rappelle souvent une histoire lors du défrichage du sentier.. Photo : Radio-Canada / Jimmy Chabot

Le sentier qu'ils ont appelé : Trop de poutine, rappelle avec ironie qu’il ne faut pas trop en manger avant de la parcourir , expliquent les deux amis en ricanant.

Le développement des sentiers a été facilité après la découverte de vestiges des pistes de l’ancien club de vélo de montagne qui a existé de la fin des années 90 au début des années 2000.

Infolettre d’ICI Ontario Abonnez-vous à l’infolettre d’ICI Ontario. Formulaire pour s’abonner à l’infolettre Ontario. Courriel M’abonner

On a trouvé de vieux sentiers que le club entretenait à l’époque. On en a restauré quelques-uns et on en a aussi créé de nouveaux , précise Brad qui a multiplié avec Yves les allers-retours traînant la scie à chaîne sur son vélo.

Ouvrir en mode plein écran En été, Yves Viel a souvent traîné sa scie à chaîne sur son vélo pour faire l'entretien des pistes. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Jimmy Chabot

Le circuit compte aujourd’hui près de 18 kilomètres de sentier autour du lac Hersey. Pendant la saison hivernale, Yves Viel s’occupe de l’entretien des sentiers avec un véhicule à chenilles.

Ouvrir en mode plein écran Les membres du club de vélo attendent qu'Yves Viel passe avec sa machine pour damer le sentier. Photo : Radio-Canada / Jimmy Chabot

Un travail fait bénévolement et qui nécessite près de 2 heures pour aplatir la neige du circuit. Une tâche qu’il fait deux fois par semaine au grand bonheur des cyclistes de la région.

Yves et Brad ont longtemps été les deux seuls à avoir fait du vélo en hiver dans les sentiers du lac Hersey. Aujourd’hui, ils sont plus d’une trentaine à pratiquer activement cette discipline en hiver à Timmins.